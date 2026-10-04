Cerca de 820 perros y gatos recibieron servicios de vacunación durante una jornada gratuita celebrada simultáneamente en San Juan y Humacao, como parte de una iniciativa para conmemorar el Día Mundial contral la Rabia que se celebrá cada año el 28 de septiembre.

Este evento del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR) está dirigido a promover la prevención de enfermedades y contribuir al bienestar de las mascotas y sus comunidades.

Durante la jornada, se administraron un total de 1,640 vacunas, incluyendo 820 contra la rabia y otras 820 dosis de las vacunas DHLPP para perros y FVRCP para gatos.

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La iniciativa contó con la participación de 20 médicos veterinarios, además de técnicos veterinarios, estudiantes y voluntarios que ofrecieron sus servicios durante el evento.

“La vacunación es una de las herramientas más importantes que tenemos para proteger la salud de nuestras mascotas y, en el caso de enfermedades como la rabia, también la salud de nuestras comunidades. Haber podido atender a cerca de 820 animales demuestra la necesidad y el valor de continuar desarrollando iniciativas que faciliten el acceso de las familias a servicios veterinarios preventivos”, expresó el Dr. Harold Lidin, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico.

Las clínicas se realizaron en Eco’s Sport Park, en el Parque Luis Muñoz Marín en San Juan, y en el Complejo Deportivo Osvaldo Gil Bosch, en Humacao.

En San Juan, la actividad estuvo vinculada además a la iniciativa Patitas en la Pista del Municipio de San Juan.

Técnicos veterinarios, estudiantes y voluntarios también ofrecieron sus servicios durante el evento. ( Suministrada )

La jornada se llevó a cabo en alianza con el Departamento de Salud de Puerto Rico, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Moviemiento Social Pro Bienestar Animal (MOSPBA), Municipio de San Juan, Municipio de Humacao y el programa de Tecnología Veterinaria del Recinto de Ciencias Médicas. Además, contó con la colaboración de varias organizaciones aliadas.

“Este esfuerzo tampoco hubiera sido posible sin el compromiso de los médicos veterinarios, técnicos veterinarios, estudiantes y voluntarios que dedicaron su tiempo y conocimiento al servicio de los animales y de la comunidad. A todos ellos, así como a las organizaciones que se unieron a esta iniciativa, les agradecemos profundamente su colaboración”, añadió Lidin.

La iniciativa contó con la participación de 20 médicos veterinarios. ( Suministrada )

El CMVPR reiteró la importancia de mantener al día la vacunación de perros y gatos como una de las medidas preventivas más efectivas para protegerlos contra enfermedades que pueden representar un riesgo para su salud.

Para más información, puede visitar www.cmvpr.org o seguir la página de Facebook del Colegio de Médicos Veterinarios en Facebook.com/CMVPR.