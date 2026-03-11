La “influencer” Dani Austin publicó un video en el que muestra cómo llevó a su hijo Smith, de cinco días de nacido, a una consulta con un quiropráctico el viernes, 6 de marzo.

El contenido, difundido en redes sociales, generó debate entre seguidores y críticos sobre este tipo de prácticas en recién nacidos.

El video comienza con una advertencia de la creadora de contenido. “Hoy vamos a hacer algo bastante polémico. Llevar a Smith... al quiropráctico”. En ese momento, el bebé, hijo de Austin y Jordan Ramírez, tenía apenas cinco días de nacido.

Durante la consulta, el especialista tomó al recién nacido en brazos y acomodó su cuerpo sobre la camilla. “Vamos a relajarlo”, dijo mientras explicaba que el procedimiento formaba parte de una pequeña desintoxicación posterior al parto. Luego agregó: “Queremos asegurarnos de tratar todas las pequeñas zonas que hayan sufrido algún trauma”.

El profesional colocó al bebé de lado y utilizó un masajeador manual en la espalda. En las imágenes compartidas, el recién nacido aparece tranquilo durante el procedimiento.

¿Por qué la “influencer” decidió acudir?

La quiropráctica es una práctica de salud centrada en el diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos musculoesqueléticos. Su enfoque principal está en la columna vertebral y emplea técnicas manuales, como ajustes y manipulaciones, para corregir desalineaciones, restaurar funciones nerviosas y articulares y aliviar molestias físicas.

Austin señaló que ha llevado a sus otros hijos a consultas similares cuando eran recién nacidos. La “influencer” tiene cuatro hijos con Jordan Ramírez.

En el mismo video explicó cómo se realizan estos procedimientos en bebés. “No es como hacerle crujir la espalda a un adulto. Los ajustes en los recién nacidos son súper suaves, más como movimientos ligeros y puntos de presión que cualquier otra cosa. Personalmente, ¡lo encontramos muy beneficioso para nuestros bebés! La mayoría de las veces, duermen durante toda la cita, así que debe ser bastante relajante”.

Según indicó, el recién nacido presenta tres condiciones: 1) frenillo lingual, 2) frenillo labial corto y 3) frenillo mandibular corto.

La “influencer” explicó que esperaba que la consulta ayudara a que “su pequeño cuerpo a relajarse y sentirse más cómodo”.

Austin también señaló: “Los recién nacidos pasan por muchas cosas durante el parto, así que siempre estoy abierta a cosas que puedan ayudarlos a sentirse mejor. Cada bebé es diferente, pero esto ha funcionado muy bien en nuestra familia”.

Reacciones divididas entre los seguidores

La publicación generó comentarios con opiniones opuestas entre los usuarios de la plataforma, donde la “influencer” cuenta con alrededor de un millón de seguidores.

Algunos criticaron la decisión. “Los quiroprácticos no sirven para nadie”, escribió un seguidor. Otro usuario comentó: “¿No sabes la edad de tu hijo?”.

También aparecieron mensajes en apoyo a la práctica. “¿Es esto polémico...? Mi hija ha estado yendo al quiropráctico cada dos semanas desde que tenía tres días”, publicó otro internauta.