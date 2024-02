Alfredo Adame, quien protagonizó telenovelas, películas y obras de teatro durante muchos años, es una bomba de tiempo dentro de “La casa de los famosos”. Tiene un genio difícil.

Para comenzar, tiene un su carácter que es una mezcla de mexicano y alemán por sus padres, y parece que de algún lado saco lo de boxeador.

Fue esposo de Mary Paz Banquells, hermana de la actriz Rocío Banquells, y tuvieron tres hijos varones. Cuando se divorciaron dijo que toda la familia de ella vivía de él y se armó el pleplé entre ellos. Los hijos habidos en este matrimonio ni le hablan ni sostienen tienen ningún tipo de relación con ellos. Imagínese un padre ausente. Se casó nuevamente y se divorció.

Adame ha trabajado en diversos canales, pero en algunos terminó como el rosario de la aurora. También tuvo un encontronazo con Laura Bozzo. ¡Qué raro porque ella no pelea! Y a pesar de que hicieron las paces esto fue en vivo, a todo color y dijo hasta palabras subidas de tono. Such is life.

Magaly Chávez una de las participantes de “Enamorándonos” fue una de sus últimas conquistas. Entró en la política, pero no ganó.

Lo han llamado de todo y muchos de sus compañeros lo acusan de ser una persona difícil y que agrede verbalmente cuando no está de acuerdo con algo.

En “La casa de los famosos” se dijo que Lupillo lo había agredido y que por eso había ido una ambulancia hasta el lugar donde ubica la casa. Parece algo montado que entre ellos dos sucediera algo pues son los dos más fuertes.

La molestia mayor de Alfredo es que asegura que Lupillo no aporta nada en la casa, que se pasa durmiendo, comiendo y mirando, y no ayuda ni resuelve nada. Pero Lupillo viene de una casa en la que predominan las mujeres y estas se encargaban de casi todo, así que él siempre se ha creído rey. Cambiarlo ahora es difícil.

Creo que Lupillo cogió oreja de Madison, que no se metía con nadie hasta que ganó. ¡Ay, perdón! Estamos mal. El que ganó fue Pepe, que se llevó a Madison y el botín del corsario. Juípiti.

Dorado esta IN

Bueno, y tal como dijimos, Windy Pagán, la esposa de la gloria del béisbol Ángel Pagán, está creando junto a la experta Ilianis Zayas un lugar que será un “State of the Art” en Dorado, especializado en salud y belleza.

Todo comenzó con la pérdida del cabello de Windy.

“Llegue a Ilianis por problemas con mi cabello. Me llamó la atención que enseguida dio con lo que me pasaba y tenía productos que me vinieron muy bien. Yo había ido a varios sitios, pero nada. Seguí recibiendo sus servicios y estoy del cielo a la tierra. Por ello decidimos unirnos y crear este lugar, que tendrá desde máquinas y productos que no los hay en Puerto Rico. Todos nos ayudarán a la salud y a la belleza. Un lugar donde puedas despejarte y ser atendida por profesionales en su campo. Un lugar del que no te quieras ir”, comentó Windy.

Según me dijo, tarda de 8 a 10 meses la inauguración, pero antes van a Brasil, donde las esperan expertos en máquinas para la salud y cremas fabulosas que podrían ser usadas en este nuevo lugar en Dorado. Ya veremos. ¡Éxito a ambas!