Tanto que critican a Maripily, pero a la hora de votar los boricuas se unen no importa que muchos la quieren o no. Pero lo que sí están dejando claro es que a los boricuas se respetan, con todo y que estoy en desacuerdo con sus peleas. Pero ella es así.

Tremendo party

Pensé que por ser un martes no iría mucha gente a la fiesta, pero me equivoqué. El party de cumpleaños de Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda, fue casi, casi una alfombra roja del estreno de la película con Johnny Lozada, Shalimar, Jailene Rivera y productores de televisión, talento de noticias de todos los canales y relacionistas de artistas. O sea, o la gente quiere seguir festejando o él tiene muchos amigos.En el nuevo “in place” de Guaynabo que se llama La Barra y cuenta con un gran sistema de karaoke y allí medio mundo cantó. Lo curioso es que en el caso de Johnny Lozada fue Sandra, su media naranja, quien se lució cantando. Como maldad al querido cantante y animador se cantaron las canciones de Menudo... ¿o debo buscar otro nombre para lo mismo?

Como en todo karaoke, siempre hay alguien que resalta y en esa ocasión fue una chica que tiene una voz espectacular. De momento escuchamos esa voz y pensé que era La India que había llegado también, pero no. La chica se llama Cory y ha sonado en radio junto a Catalyna y Young Miko con “Castigada”.

O sea, que después de escuchar a Cory otros como que se desanimaron y dijeron “se acabó la competencia”. No tan solo cantó éxitos de India, sino también de La Lupe y varias interpretaciones en inglés.

La chica participó en la película “Flow de la Calle”, producida por Caribbean Films.

“Hace cuatro años conocí al productor Fantasma. Comenzamos a componer juntos y grabar buscando el tipo de canción y ritmo que me iba mejor. Este viernes sale Parte 2″, afirmó.

¿O sea, que hubo una primera parte? “Sí, cierto. Pero esta nueva canción ya verás que es más trabajada, más a tono con lo que yo deseo proyectar y a la gente seguramente le va gustar”, indicó.

Cierto, es una segunda parte, pero tiene que escuchar lo que viene, pues hasta ahora todo ha salido muy bien. De hecho, Cory tiene un equipo de trabajo muy bueno y por lo que veo la están llevando a pasos agigantados.

“Ya saqué la colaboración. He hecho otras Mike Woods, Wisin y Yandel, Lyanno, Rauw Alejandro y Juhn el All Star”, aseguró.

Cory conoció a muchos de los que actualmente son sus amigos mientras trabajaba como maquillista de obras musicales y videos. Nacida en San Juan, a los 10 años se mudó junto a su madre a Texas, donde tuvo la influencia de música en inglés r&b y pop music. Cuando regresa a Puerto Rico a los 17 años era marcada la influencia de su padre y su gusto por la salsa. De allí la influencia de que canta lo mismo en inglés que en español y la salsa le queda súper.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. Participó en las audiciones para “Idol Puerto Rico”. No entró, pero tuvo la oportunidad de colaborar con Mikckey Woods en el tema “Lo hayo todo o no hay nada”. No entrar en Idol no la desanimó y siguió tocando puertas, trabajando y buscando su sueño.

De hecho, si vemos, con muchos de los que han ganado reality shows de canto no ha pasado nada, Cory tiene bien claro hacia donde va y lo mejor que hizo fue decirle chao a los reality.