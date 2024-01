La despedida de año en el hotel San Juan Fairmont estuvo llena de gente del mundo del espectáculo. La primera que me encontré fue a Nicole Chacón. La animadora de Wapa estaba con su familia y su hijo está hermoso.

La socialité y animadora de San Juan Moda, Mari Tere Brenes, también estuvo; y la productora de Televisa, Gabriela del Bosque con toda su familia, quien vino a la Isla a despedir el año y no podía dejar de hablar y celebrar el espíritu de alegría en la fiesta y lo alborotosos que somos los boricuas. La terrible Maripily no faltó y despidió el año dos veces, ya que a las 9:00 p.m. grabó la despedida de Telemundo con Aleida Ortiz. Después en el Hotel San Juan lo despidió en vivo y a todo color.

La gente no paraba de pedirle fotos y ella con gran paciencia complacía a todos. Pily estaba junto a Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda y con quien hablaba sobre “La casa de los famosos”.

Carlitos fue uno de los pilares importantes en el trabajo que hizo Madison Anderson en dicho “reality” y que eventualmente ganó. ¡Ah! Dije que Pepe se había pegado en la lotería y lo confirmó al ver donde celebraron la despedida de año y con quién. A la verdad es que él se sacó la Loto. Si gastaron $100 en la fiesta fue mucho.

Una de las primeras en subir a la tarima fue Giselle, quien arrancó con varios de sus éxitos, pero quedé muda cuando vi que estaba leyendo la letra de las canciones como si nunca las hubiese cantando o como si no las supiera. La fanaticada si se sabía las canciones y las coreaba. Malet, malet. Como que se le olvidaron... Hello.

Utilizando su teléfono celular leía la letra. Hasta los coristas se sabían su parte y nadie leía, solo ella. Hello, la próxima vez, que la producción le busque un “teleprompter” para que lea en el piso de la tarima y se vea más profesional.

Cuando llegó India pasadas las 12:30 a.m. la recibieron con vítores tipo ganadora de Miss Universo. Con “Dicen que soy”, “Ese hombre”, “Mi mayor venganza”, India se metió a la audiencia en el bolsillo y sus comentarios arrancaban risas. Excelente el show y la gente no dejaba de bailar y pidiendo otra y otra. Definitivamente, dejó su alma en el show, que fue recompensado por los vítores del público y los aplausos. ¡Muy bien!

Cocinando con Wapa

Me dicen que no está fácil entrar al “reality show” de Wapa, donde los chicos y chicas crearán sus mejores platos y obviamente hay que tener buen diente para probarlos.

Uno que no necesariamente está identificado con Wapa, pero sabe cocinar y es un buen diente es Josean, mejor conocido por sus personajes de Papa Jossy y la Abejita. Como he probado su sazón sé que puede ser un buen candidato o por lo menos de los que sí cocina y con sus ocurrencias ni se diga. Podría ser algo así como Cocinando y riendo. No lo dudo.

Así que ya veremos si dentro del hermetismo que tiene Wapa se cuela alguna noticia. Mientras que en el caso de “La casa de los famosos” lo que hay es noticias de más.

Y si en septiembre el Canal 6 canceló contratos y programas, me dicen que lo que viene en marzo es el remanente de tsunami. Lamentable. Pero si están cobrando y no trabajan hay que limpiar la casa.