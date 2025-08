Bueno, y volvió “Objetivo Fama”. No vamos a mencionar quién se emocionó, quién está bien y quién no. Eso se verá con el pasar de las semanas, pero hay cosas que no entendí.

Mientras Ana Isabelle hizo muy buenos comentarios, el licenciado Roberto Sueiro parece que se emocionó y, en un regreso al reality luego de 15 años, volvió con sus gritos de: “¡Soberbio!”.

Los que no vieron el programa en sus primeras etapas, no tienen ni idea. ¿Cuál es la lógica decir esa palabra? Cada cual tiene su libreto, pero creo que se le fue la mano. No era para tanto.

Claro, eso es parte del drama que vivirán los participantes. Pero después, en las próximas galas, ¿qué más le va a decir? Ya diste lo máximo. Umm.

La selección de las canciones es muy buena, aunque para evaluar no es lo mismo el éxito de Amanda Miguel “Así no te amará jamás” contra “Te lo agradezco” . Ya veremos si hay garganta para más.

Y Elvis, nos alegramos que te veas tan bien, alegre y … ¿enamorado? Umm

Ya la tocan

Después de explicar el pasado viernes en esta columna el supuesto boicot contra Yolandita Monge, en una radioemisora ese mismo día, a las 12:36 p.m., incluyeron uno de sus grandes éxitos: “Quítame ese hombre del corazón”. Si no cogen oreja y escuchan a la fanaticada, se quedan atrás.

Miss Universe

Eso de que algún país compre la corona de Miss Universe no es nada nuevo. ¡Ah!, pero ahora lo dijo Osmel Sousa con el triunfo de Stefanía Fernández, en Rusia en el 2009, y es que sale el pleplé . Pues no sé, yo no estuve allí. Pero sí estuve en Miami cuando ganó la hawaiana y decían que Turismo de allá había pagado la corona de Brook Lee, pues querían que el certamen se celebrara en dicho estado, lo cual ocurrió. Fue en esa edición que la boricua Joyce Giraud quedó finalista.

Y lo mismo dijeron cuando Wendy Fitzwilliam ganó en Hawaii y la sede al año siguiente fue en Trinidad & Tobago.

Hasta cuando la primera venezolana Maritza Sayalero ganó, dijeron que Julio Iglesias, quien era jurado, presionó para que ganara, pues era amigo del padre de Maritza. ¡Madre mía!

Nada, nada que siempre habrá un motivo para que una gane y otra pierda, pero a estas alturas del juego lo que ha hecho Osmel es mover un avispero. ¿Qué tenía que ver un oligarca ruso y el petróleo de Venezuela con Stefanía?

Pero esta situación sale a la luz pública en momentos que exmisses han dicho que Osmel les hacía bullying sobre si eran gordas o flacas; que las presionaba con malos comentarios. Pero, ¿por qué sale con esto ahora? Wao.

La realidad es que él sabe mucho, pero el papel que le han dado de jefe de las guillotinas lo deja mal parado o que está llorando por la herida. Ya no entrena a Miss Venezuela, pero parte de lo que era su equipo de trabajo sí está. Ya veremos, pero después de ver la participación de la actual Miss Universe, Victoria Kjær Theilvig, en el certamen de Miss Chile, este pasado fin de semana, la vara está alta para quien quiera sustituirla.

Se nota que su papá es diplomático, ella se expresa muy bien y correctamente. Es una gran reina. Cuando el monitor de oído que tenía para escuchar la traducción de español a inglés no funcionó y no entendía lo que le decía el maestro de ceremonias, ella dijo que no escuchaba. Se quitó el monitor y contestó en inglés la pregunta, lo que demuestra que lo que nos dijo en Puerto Rico de estudiar español está funcionando.

El animador Martin Carcamo no le dijo ni hola en inglés. Señores, hay que darle clases; malo, malo, malo, leeeeento. Caray, este tipo de programa deja mucho que desear o no leyó el libreto. Dijo mal el nombre de la actual Miss Universe y no pudo articular ni una frase en inglés. ¿De dónde lo sacaron? Supuestamente lleva muchos años animando pero en el certamen se colgó.

Bueno, pero hay que sumarle que Victoria es simpática. Lo demostró cuando estuvo en Puerto Rico. Aunque la chaperona estaba crispy, ella no le hizo caso y atendió a todo el mundo que quería fotos en su visita a Fortaleza. Ella ha viajado mucho y representa la nueva etapa de glamour del certamen que había decaído con la anterior dueña.

La chica ganadora de Chile es una buena candidata y sigue los pasos de Amelia Dides, quien era una de las favoritas el pasado año. La nueva se llama Inna Moll y es otra “Barbie”.

Lo que se comenta sobre el certamen internacional es que vendrán nuevos dueños; supuestamente, el dueño de Miss Grand International, Newat Itsaragrisi, quien actualmente es el director ejecutivo de Miss Universe. Y con el certamen en Tailandia... la bolita es redonda.