Algunas emisoras de radio en Puerto Rico parece que tienen programadores que les importa poco resaltar o pautar a algunas artistas nuestras. ¿Discriminan contra una cantante?

Ahora que el reguetón ha bajado en difusión y se escuchan más baladas, pop, merengue, bachata y salsa, hemos visto que algunas de nuestras figuras más importantes están vetadas.

Si escucha las dos o tres radioemisoras que tocan baladas, encontrará una saturación de la música de Ednita Nazario. Hasta en las promociones de la radioemisora usan su música. No es extraño escuchar la misma canción en dos radios distintas, básicamente con minutos de diferencia. O... lo hacen para asegurarse que la contraten en los municipios... Podría ser.

En el caso de las féminas, escuchamos a Melina, Kany, Yuri, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Yuridia, Natalia Jiménez e, inclusive, a Noelia. Tocan hasta a RBD y tanto su gira como su telenovela no están al aire.

Pero, ¿sabe algo? Que aparte de estas que menciono, me parece que hay un boicot contra una de las nuestras que durante años y años superó, inclusive en venta de discos, a Ednita.

Me refiero a Yolandita Monge.

Inclusive, acaban de entrar en la programación lo nuevo de Gloria Estefan, “La vecina”, y eso está bien, pero pregunto, ¿qué pasa con la música de Yolandita Monge?

¿Por qué ese boicot a una de las cantantes más talentosas de Puerto Rico?

No puede ser que los programadores, de por lo menos cuatro radioemisoras, piensen igual. Algo es raro.

En el caso de Chayanne, es el que más tocan. Hay ocasiones que escuchamos, por ejemplo, “Torero” en una emisora y si cambias la otra tiene “Tiempo de vals”. Umm, interesante.

Cada vez que anuncian un concierto, Yolandita se llena. Si mal no recuerdo la última vez fueron cinco Bellas Artes. O sea, que hay un público que disfruta de sus canciones. Entonces, ¿por qué la desaparecen de la radio? ¿Quién y por qué está detrás del boicot? Y si no hay nada, ¿por qué no tocan ni una sola canción de sus grandes éxitos?

Definitivamente, algo está raro. Los que se esconden en la sombra no tardarán en salir... ya verá.

Esto no pinta bien

En México, comenzó “La casa de los famosos” y ya parece que es un “boquete”. Ni Galilea Montijo los ayudó. Tampoco los participantes han conseguido impactar y lo que han hecho es buscar varios influencers que ni fu ni fa. Así que a menos que se pongan a pelear, no veo forma de levantar la audiencia. Ya veremos si pasa como Miss Universe Latina que tuvieron que cortarlo dos semanas.

Mientras, los horarios estelares de las telenovelas están siendo cambiados y, aparte de estar repitiendo historias, no se ve nada nuevo, como si los libretista se hubieran quedado sin tema. Increíble.

Cambios en TeleOnce

Y hablando de cortar, me dicen que se asoman cambios en TeleOnce. Y, entre los cambios, vienen algunas cancelaciones de programas. Así que no se asombre si en las próximas semanas se entera que algunos salieron... y otros entraron.

Buscando la fama

Esta semana, los chicos y chicas de “Objetivo Fama” han estado acuartelados en su residencia en el área metropolitana. La producción había invitado a una conferencia de prensa para el martes, donde los presentarían a la prensa, pero luego la cancelaron y solo enviaron un comunicado. Ya veremos si hay sorpresas y talento, o si le estaban cambiando el look. Umm.