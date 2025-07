En España, el intérprete urbano Raúl Armando del Valle Robles, conocido artísticamente como Luar la L, protagonizó un altercado en el Festival Puro Latino en Cádiz. En este festival se presentaron varios artistas boricuas, entre otros, Chencho Corleone, Nicky Jam y Ozuna.

Según la prensa española y los organizadores del evento, Luar llegó tarde a su presentación. Según dijo, el tránsito estaba muy pesado por un accidente que había ocurrido.

Intentó entrar al área de tarima por un lugar restringido y no permitido, y lo viraron. Ya llevaba 13 minutos de retraso del horario de su show. Así que brincó la verja para poder seguir hacia un lugar donde pudiera entrar, pero los guardias del evento lo intentaron detener. Uno de ellos lo agarró por la camisa y comenzaron las agresiones.

Los puños volaron y los golpes de parte de los policías españoles y la seguridad de Luar se salieron de control. Los videos del momento lo presentan todo. Las agresiones fueron de parte y parte, incluyendo la seguridad del evento. Se formó un caos y tuvo que salir del área.

Finalmente, no lo dejaron cantar. Al salir del evento se excusó con sus seguidores en las redes, pero abogados de la empresa que lo contrató dijeron que deberá devolver el dinero que se le ha pagado y que si alguien se queja de agresión él tendrá que responder por los daños. Umm... Sucio difícil.

O sea, que tras que fue a Cádiz a cantar ahora no cobrará nada y deberá devolver el dinero gastado hasta ahora para hacer una presentación que no se dio.

Los organizadores dicen que llegó una hora tarde y eso es incumplimiento de contrato y que tomarán acción legal en su contra. O sea, la tiene difícil. Umm

Cuidado

Wisin está pidiendo que jóvenes que quieran cantar y seguir el género que lo llamen para que puedan grabar en su estudio. Pero si mal no recuerdo eso lo hizo con uno o dos chicos del área sur, a los cuales, supuestamente, les vendió villas y castillas y no pasó nada.

O le cogió miedo a la posible competencia de una persona joven o solo los sueños, sueños son. ¡Ah!, como le hicieron a un conocido baladista que lo contrataron y lo congelaron pues tenían interés en su competencia. Menos mal que el karma brega y este chico, después de congelarlo, pudo despegar por sus propios méritos. Hello, gracias.

La boda va

La animadora y modelo Bebé Maldonado dará el sí quiero antes del 25 de diciembre. No sé si el recibir en sus manos el ramo de flores, lanzado el pasado sábado, o que Lalo-su novio- se llevara la liga, en la celebración de los votos de 25 años de casados de Allen y Brenda Rodriguez -conocida como “la abogada mariachi”-, tuvo algo que ver con esto, pero definitivamente la vida les está confirmado el camino a seguir antes que llegue Santa Claus.

Bebé me comentó que los preparativos de su boda están adelantados, que todo se ha hecho con mucho amor y, por lo que vi, el grupeche con el cual andaba el sábado la están ayudando. Muy bien.

Bebé y Lalo se comprometieron en el 2023, pero no había prisa; cada cosa bien pensada y planificada. Ella no quiere decir nada del traje de bodas, pero con la figura que tiene todo le quedará bien. Ni vendrá de París, ni de Nueva York; será de D’ Royal Bride, pero hay un hermetismo brutal con el mismo que ni siquiera dejan ver el boceto. Hello, gracias.

Andrea, la hija de Bebé, tiene su traje para ese día especial y será una de las damas de honor junto a su prima. La hermana de Bebé será la madrina. No ha dicho día pero, definitivamente, será antes de Navidad.

Para reality

Margarita Bernardo está considerando entrar a un reality fuera de Puerto Rico, desde donde la han llamado para que participe. Dicen que el mismo podría ser en México.

Ella me dijo que lo consideraría, pero no para buscar novio o algo así. Ella dice que sea un reality positivo y que aprenda. Ya veremos.