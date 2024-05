Hace una semana que llevamos dale que dale con Maripily y la celebración todavía sigue hoy, cuando llegará a su Ponce natal.

Los mexicanos no entienden qué pasa aquí con ella, pues ni tan siquiera cuando ellos ganan en el fútbol la fiesta se extiende tanto. Hay periodistas que han tratado de decir que le robaron el premio a Lupillo, pero varios participantes, incluyendo a Bebeshita, los han parado en seco y les dicen que Lupillo no era para ganar.

Pero así somos, este país es increíble. Me dijeron que Maripily debe vender las pijamas de Lupillo en sus tiendas y que por lo menos le saque el dinero que no se ganó al perder contra ella. A la verdad es que las pijamas... serán inolvidables, como su dueño.

Lo más que me impactó en la caravana de recibimiento del jueves fue la gran cantidad de gente joven que participó, cuando por lo que sabemos los jóvenes no son muy amigos de la televisión local y menos de aguantar tres horas.

Y varias personas de Nueva York que estaban en el área de la Baldorioty me comentaron que habían venido para la Parada Puertoriqueña y se habían quedado. O sea, que la Compañía de Turismo debe sumar una “noche cuarto” de sabrá Dios cuánta gente que se quedó por Maripily. Hello, gracias.

Lo que no podemos avalar es la actitud de Rey Charlie, quien jura que él es el más famoso del mundo y que puede hacer lo que le da la gana con su motora. Lo más reciente fue insultar a gente que hace su trabajo, como el teniente Elvin Zeno, de la Policía de Puerto Rico. Lo critica por hacer su trabajo y los epítetos no son nada bonitos. El mal llamado Rey trata de opacar con rabietas de niño chiquito el triunfo de un pueblo. Muy mal y que deje la pelea que tiene hasta con su sombra, que el único que sale mal parado de todo esto es él y deja a la gente molesta en su contra.

Muchísimas personas en la caravana guiaban motoras sin casco y hasta sin zapatos. La gente de las motoras se atrincheraron en Llorens Torres y cuando la caravana llegó a ese lugar fue que dieron rienda suelta a su desorden, aunque debo decir que no fueron todos. Pero entre el ruido y el humo, la situación no era agradable. Lo que sí me llamó mucho la atención fue la gran cantidad de chicas en Can Am. Estaban como de paseo y algunas con barras y bebidas en sus vehículos. Juípiti.

La madre de Lupillo Rivera, muy lady y muy fina, ofrecía agredir a Maripily con una sartén. Se equivocó de programa... no era “Top Chef VIP”. De hecho, en ese “reality” José Luis Rodríguez “El Puma” o estaba perdido o no sabe cómo se llaman los utensilios de cocina o si en Venezuela les llaman de un modo y en México de otro. Pero después de lo que vi, no creo que dure mucho en el programa si no mejora.

Sin derechos de autor

Varios políticos han usado canciones de grupos musicales de Puerto Rico; les han cambiado la letra y eso son sus jingles de campaña.

Pues llegó este grupo musical a tocar a un pueblo del área sureste de la Isla y la ayudante del alcalde les dijo que no podían tocar uno de sus éxitos, pues es el jingle de campaña del contrincante del Alcalde. El director musical se sorprendió, pues en ningún momento lo había llamado para usar la canción, cambiarle la letra y grabarla como jingle. Del tiro me dijo que esta semana hablará con Richy Viera sobre los derechos de autor.

Señores, eso no es gratis, por eso hay que pagar. El pleplé es que si pierde en las primarias dudo que pague.