Una cosa es que te cuenten y otra tener la oportunidad de ver en vivo y a todo color las escenografías construidas para las telenovelas turcas… ¡y qué clase de montaje tienen!

Luego de un viaje de 13 horas, poder ver el hotel de Las mil y una noches o la casa construida en Bursa para la familia de Ozan Deniz es divino.

Mientras el mundo sigue tirando drones, actualmente en Turquía se están produciendo más de 10 telenovelas que estarán llenando las pantalla de los televisores en casi todo el mundo.

Cuando conversaba con el actor y productor Kadir Doğulu, me comentó que en Colombia hay un interés genuino de hacer coproducciones con ellos y ya se han acercado a compañías turcas para comenzar a delinear las historias que, por lo que dijo, no serían largas, pero el fin de este tipo de producción es promocionar ambos países y, por supuesto, el turismo.

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Desde que las novelas turcas comenzaron a recorrer el mundo, las visitas de turistas a dicho país ha aumentado un 30% y lo vemos en los aviones llenos y los hoteles igual y el dinero que dejan es bueno.

Septiembre es el mes que arrancan la mayoría de las producciones y puedes ver en la calle a actores y actrices haciendo lo mejor con frío y lluvia. Pero todo sea por completar las escenas.

Cada escena se ensaya y se graba dos o tres veces hasta estar seguros que queda perfecta. ¡Ah, y aquí es de memoria, no hay pancartas ni apuntador! O sea, si eres Buru tendrás problemas. Ujum

Mientras, no piense que todos los turcos son galanes, pero de que son educados y amables, ni se diga.

Neslihan Atagül y su esposo, Kadir Doğulu. ( Facebook )

Lo nuevo de Neslihan Atagül

Hay algunas telenovelas que comenzarán a fin de mes, como la de Neslihan Atagül que regresa después de tener un bebito bello que se llama Aziz.

Lo curioso es que por lo menos en el caso de ella no quieren exponer al niño a la palestra pública y cuando le pregunto si le gustaría que apareciera en una telenovela me indica que, de momento no, pero tendría que ver según vaya creciendo.

Actualmente, aunque está de vacaciones, se prepara para un papel difícil, pues al principio interpretará a una mujer que trabaja en un club y luego cambia y allí es que se tranca el dominó.

Ironía del destino es el nombre de la telenovelas y constará de más de 50 capítulos. Aunque los actores reconocen que si en los primeros 25 capítulos nogusta y el rating es bajo, pues los productores la cortan, pero deben pagar el sueldo y contratos de los artistas. O sea, que el artista no pierde su dinero.

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Ajetreado Fernando Allende

Y de Turquía nos vamos a Los Ángeles, donde Fernando Allende está promocionando su disco y presentaciones en televisión. Una de sus ventajas es que puede hablar en inglés y español, así que guisa en dos idiomas. Yes.

Aunque reside en Humacao, la realidad es que casi casi vive en un avión. En enero estará en presentaciones en España y olé.

Buena promo

La promoción de Luis Fonsi en el aeropuerto de Nueva York está divina No tan solo incluyen “Despacito”, sino que lo incluyen con videos de su participación en los “reality” de España. Son, sin lugar a dudas, publicidad positiva muy bien llevada. Yes.

Luis Fonsi se prepara para regresar a los escenarios con un recorrido por distintas etapas de su carrera, ( Suministrada )

Gran pérdida

La muerte de don Ramón Luis Rivera es una gran pérdida para Puerto Rico. A él le encantaba compartir con la a prensa y no escatimaba en regalos para sortear entre los que íbamos a sus famosas fiestas en el Parque de las Ciencias.

En ese momento a nadie se le había ocurrido decir que era payola o que quería comprar a la prensa. Al contrario, era un gran halago y nunca llamaba para que corrigieran algo. Solo era una fiesta para compartir sanamente con mucho respeto.

50 Fotos Decenas de personas llegaron hasta el Coliseo Rubén Rodríguez para darle el último adiós a quien describieron como una figura histórica de la política puertorriqueña.

‘Fake news’, ratings y más

¡Ojo, ojo! Un conocido periodista como que está perdiendo su chaveta, pues en las pasadas semanas se puso a crear lo que Donald Trump llama ‘fake news’. Lamentablemente, el embuste se confirmó en menos de dos horas. Amiguito, déjate llevar por la razón, no por los ratings.

Hablando de radio, las encuestas señalan que Jay Fonseca le comió los dulces a Ángel Rosa. Así que el profesor tendrá que dejar de decir que es el primer programa del mediodía.

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Lo que pasa es que Jay le ha dado más variedad a sus espacios con otros periodistas y hay veces que Ángel se tira las tres horas corridas y ‘no way’.

Mientras Rubén Sánchez se vendió. Anunció a su nuevo amor como “la mujer que me acompaña en mi vida” y dijo que se llama Jeanette. Lo felicito y dijo emocionado que estaba feliz. Ujum.

No la conozco, pero los que saben quién es aseguran que ella tiene que ver con la industria licorera. Así que como pez en el agua. Hello.