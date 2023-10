Muchas veces, por temor al qué dirán, no nos atrevemos a verbalizar cómo nos sentimos ante lo que nos dicen los demás. En múltiples ocasiones permanecemos callados, a pesar de que nos duele lo que algún familiar, amigo, colega o conocido ha dicho sobre nosotros. Y no necesariamente lo que te dicen es con mala intención, pero hay unos días en donde no supone nada el comentario y otros días en donde supone todo.

Ojo, y lo mismo sucede a la inversa, cuando nos sentimos bien y no sabemos tampoco cómo apalabrarlo. Esta columna es una invitación a la reflexión sobre cuántas veces te has sentido así y, de paso, sirva de impulso para que te empoderes y verbalices lo que sientes.

Es importante manejar nuestras emociones, apalabrar lo que sentimos. Y es que casi nunca nos enseñan a pensarnos desde ese lugar. De hecho, hoy martes, 10 de octubre de 2023 es el Día de la Salud Mental.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha dicho: “El Día Mundial de la Salud Mental 2023 es una oportunidad para que las personas y las comunidades se unan en torno al lema ‘La salud mental es un derecho humano universal’ a fin de mejorar los conocimientos, sensibilizar e impulsar medidas que promuevan y protejan la salud mental de todos como derecho humano universal”. Así que es importante comprender que la salud mental es un derecho humano básico, ya que es esencial para la salud y el bienestar en general. Vivir una vida emocional estable permite una vida más saludable.

Quiero dedicarle mi columna de hoy a este tema, pues como educadora he observado un detrimento en la salud mental en nuestros estudiantes e, inevitablemente, en muchos adultos. A la raíz de la pandemia, la vida nos cambió y los problemas de ansiedad, fobia social y miedos e inseguridades se ha acrecentado. Tan es así, que hemos sido testigos de la cantidad de suicidios, crímenes y asaltos en plena luz del día, o hasta incluso de figuras con puestos importantes en nuestro país que se salen de sus cabales. ¿Qué estamos haciendo para aportar al bienestar de la salud mental en nuestro país?

Es por tal razón que, como sociedad, debemos hacernos eco de todas las iniciativas que empoderen y fortalecen la salud mental en nuestro país. Es menester poder apalabrar lo que sentimos, cuando lo sentimos. No siempre vamos a sentirnos igual, y puede ser que muchos piensen que mis palabras son básicas, pero créanme que sé que son muchos los que no se atreven a compartir lo que sienten. El ser humano es cambio y, por ende, sus emociones son parte de su devenir día a día.

A lo que voy es que no tengas miedo en dejar saber lo que te incomoda, entristece, aturde o te hace feliz y máxime si te lo dice alguien de confianza. La clave para una buena salud mental es poder primero hacernos conscientes de lo que sentimos, buscar apoyo, ya sea de algún familiar, amigo o persona de confianza, y comunicar tus emociones. Y para que la comunicación sea efectiva, debemos decir todo aquello cuanto pensamos, tomando como punto de partida la honestidad. Son muchas las veces en las que no nos atrevemos a decir lo que pensamos o lo que sentimos, por el miedo al qué dirán, pero luego tanto callar, nos hace explotar. Respira, analiza lo que te hace sentir mal y, cuando estés listo, verbalízalo, Créeme, te sentirás mejor. Está bien sentir, eso nos hace humanos. Y si necesitas apoyo adicional, busca ayuda, existen programas te acompañan en este proceso.