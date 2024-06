Domingo, 2 de junio de 2024, 5:30 a.m. Primer apagón en casa. En ese momento, inmediatamente vino a mi mente el comentario que hizo la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera el pasado miércoles a la periodista Milly Méndez en el programa “Día a día”.

Padilla dijo lo siguiente: “Le pedimos a Luma que coopere y no se lleve la luz el domingo”, y precisamente, no tan solo a mí, sino a miles de puertorriqueños, se nos fue la luz. Al momento de escribir esta columna, aún me encuentro sin energía eléctrica, y como yo, son muchos. Así que ese comentario aún sigue resonando en mente.

No quiero pensar que han secuestrado las primarias. Parece ser que, de las primarias del 2020, la Comisión Estatal de Elecciones no aprendió mucho, o más bien nada. Lo que se vivió el domingo, como dirían los jóvenes, fue un “papelón” y no hay manera de llamarlo distinto. Cada vez que Padilla salía a darle la cara al país, nos dejaba más confundidos.

Tener que esperar hasta el miércoles para recibir los resultados oficiales, cuando se supone que al estar todo supuestamente automatizado, crea suspicacia. Entonces, ¿verdaderamente estamos listos a nivel organizacional para las elecciones de noviembre? A juzgar por lo que vimos el domingo, no lo creo.

Me llamó mucho la atención la resistencia que mostraba el portavoz de Zaragoza, con la amplia ventaja que le llevaba Jesús Manuel desde las 5:30 p.m. Lo mismo le sucedió a Edwin Mundo, pero con él estamos acostumbrados a verlo desaparecer o resistirse cuando los resultados no son los esperados. Pero, quien más nos llamó la atención fue el tirijala que hubo en Dorado. Rafael “Tatito” Hernández dejando saber que daría la cara independientemente de los resultados, pero al verse atrás, cambió de opinión. Y ni hablar de las expresiones vertidas por Carlos López, alcalde de Dorado, quien llamó “bobolón”, entre otras tantas cosas, a su contrincante. Y lo triste es que hay muchos que se molestan cuando se parodia lo parodiable.

Todavía hay mucho camino por recorrer. El mero hecho de que haya una sospecha de un alegado “hackeo” al sistema de la CEE es sinónimo de bandera roja. Además, que tantos pueblos y colegios de votación estuvieran sin luz, también es sinónimo de alerta. De cara a noviembre, corresponde tomar el toro por los cuernos. Se debe desarrollar un plan de contingencia para que esto no vuelva a suceder. Continuamos atrás en procesos que corren de manera excelente en muchos países del mundo.

Vivir en una democracia supone que la misma sea demostrada a través de los procesos. La justicia y los valores deben prevalecer en el ejercicio de la democracia. No podemos continuar fomentando que la política de nuestro país sea un circo o un chiste.

De la misma manera que hemos avanzado de muchas formas en otros procesos, nos toca avanzar como país. La noche del domingo, viendo la cobertura de Telemundo, mi esposo me dice: “La CEE va a tener que contratar la plataforma o equipo que tuvo a su cargo la votación de ‘La casa de los famosos’ porque los resultados eran inmediatos”. Ese chiste trae consigo demasiada profundidad. La ineptitud de algunos rebota en la antipatía que muchos ciudadanos tienen ante los procesos eleccionarios. Y es que no hay manera de confiar en un proceso cuando hay que esperar casi 72 horas para conocer unos resultados. ¿Quién asegura que los mismos no serán manipulados?

¿Cómo el pueblo puede confiar en procesos que son poco confiables? Me gustaría pensar que las personas a quienes les corresponda están tomando nota de todo lo que funcionó y buscando soluciones para resolver este problema, que es uno de país.