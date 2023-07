Aunque ambas pieles —la del hombre y la mujer— son susceptibles a la irritación, problemas de acné o envejecimiento, su composición es diferente. El dermatólogo Omar Torres Lozada confirmó en entrevista que, en el caso de los hombres, la piel tiende a ser más gruesa que la piel de las mujeres. Esto, debido a que hay mayor densidad de colágeno y elastina en la dermis masculina. Además, la piel del hombre es regulada principalmente por la hormona testosterona, lo que influye en su estructura y grosor. Por eso, es que se observa una textura con aspecto más firme y fuerte.

Además, Torres Lozada explicó que la piel del hombre es más grasosa, por consiguiente, es más propensa al acné. “La mujer tiende a tener una menor producción de sebo (aceite natural de la piel) que los hombres. La producción de glándulas sebáceas masculinas hace que sus poros sean mayores que en la mujer. Incluso, la piel femenina tiende a perder más agua y se deshidrata más rápido”, detalló.

A tales efectos, el envejecimiento entre el hombre y la mujer sucede de manera diferente. Según el dermatólogo, las líneas de expresión son más profundas en la cara del hombre, especialmente, debajo de los ojos, sin embargo, alrededor de los labios son menos visibles que en las mujeres. También, la pérdida de colágeno en los hombres tiende a ser lineal, mientras que la piel femenina mantiene el colágeno estable hasta que llega a la etapa de la menopausia, en la que comienza a perder el colágeno bastante rápido. En esa misma línea, se explica por qué los hombres mayores tienen la piel menos seca que la mujer, aunque, eso no la exime de resequedad.

Por otro lado, existe mayor predisposición a las infecciones de la piel en los hombres que en las mujeres, ya sea por cortaduras o lesiones por la exposición de contactos que pueden transmitir infecciones. En cuanto a la aparición de estrías, estas pueden ocurrir igualmente en hombres y en mujeres, aunque se estima que son 2.5 veces más comunes en ellas.

Por encima de las diferencias mencionadas, proteger la piel de los factores ambientales (como la protección solar), la deshidratación, el exceso de estrés, la alimentación y de hábitos (como el cigarrillo), es igual de importante tanto para el hombre como para la mujer.

La atención y el cuidado de alcanzar y mantener una piel sana y lo más natural posible recae en los hábitos o estilos de vida que logre incorporar la persona en su día a día. Para esto, el dermatólogo compartió los siguientes consejos que pueden ser utilizados por ambos:

Hidratación diaria

La hidratación es vital. Hay que humectar la piel y utilizar emolientes. El momento ideal es al salir de la ducha, luego de secarse bien y humectar con cremas que se adapten al tipo de piel. En las mañanas, se recomienda el uso de humectantes que tengan el factor de protección solar (SPF) de 30+. De igual forma, existen bloqueadores que contienen humectante.

Protegerse del sol

El uso de protección solar es importante para el cuidado a largo plazo de la piel. La alta exposición provoca arrugas, manchas de la edad y otros problemas, como el aumento del riesgo de cáncer de piel. Deben utilizar el protector 15 minutos antes de la exposición y cubrir todas las áreas expuestas, incluyendo orejas, cuello, manos y cuero cabelludo. Además del protector solar, pueden cubrirse las áreas con gorras o sombreros.

El 95 % de los casos de melasmas o manchas en la piel son de mujeres. Es una diferencia importante que avisa que, en espacial, las mujeres tienen que protegerse de la exposición del sol en la cara.

Utilizar limpiadores que no contengan jabón

La cara se debe lavar, secar y aplicar humectante. Esos son los pasos más básicos y saludables para conservar la piel sana. Un limpiador sin jabón es idóneo, porque no elimina los aceites esenciales de la piel, por tanto, no reseca. En el caso de la mujer, al maquillarse constantemente está más expuesta a las impurezas, por consiguiente, a infecciones o irritación de la piel. Según Torres Lozada, esta es la diferencia más grande entre cómo cuidar la piel entre hombres y mujeres. Uno de los factores que destacó el doctor es que seleccionan bases con bloqueador, sin embargo, la mayoría solo contienen SPF 15, que es menor a lo recomendado por la Academia Americana de Dermatología, la cual establece el uso de un SPF no menor de 30 y de amplio espectro.

Rasurarse a favor del crecimiento del pelo

Rasurase siempre a favor para prevenir la aparición de vellos encarnados. Lo recomendable es rasurarse con el cutis o las piernas húmedas para que el proceso no sea tan traumático para la piel. Luego de la afeitada es importante humectarse con el bloqueador. Hay cremas hidratantes con péptidos o vitamina c que ambos pueden utilizar para la hidratación nocturna.

Finalmente, el especialista de la piel manifestó que, para prevenir las arrugas, tanto en el hombre como la mujer, la mejor crema es un bloqueador solar. “Está comprobado que el sol causa arrugas, manchas y cáncer. Como dermatólogo con especialidad en cáncer de la piel tengo que enfatizarles que la protección del sol es lo que va a disminuir las probabilidades de cáncer de piel”, afirmó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.