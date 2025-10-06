Para el 2026, MCS continuará comprometido con ofrecer Salud Completa. Contamos con una propuesta robusta que incluye una amplia gama de productos diseñados para brindar el mejor cuidado de salud en Puerto Rico. Actualmente, MCS ostenta el prestigioso reconocimiento como el único plan 5 de 5 Estrellas en Puerto Rico para el año contrato 2025, una clasificación otorgada por los Centros de Servicio de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), que evalúa la calidad del cuidado médico ofrecido. Este logro ha sido alcanzado por dos años consecutivos, reafirmando el compromiso de MCS con la excelencia en el servicio a sus más de 331,000 asegurados de Medicare Advantage.

A partir del 15 de octubre, todos los beneficiarios de Medicare Advantage con las Partes A y B podrán seleccionar el plan que mejor se ajuste a sus necesidades. MCS ofrecerá más de 19 cubiertas bajo los segmentos Platino y No Platino, diseñadas para atender diversos perfiles de beneficiarios.

Entre los beneficios destacados se encuentra la Tarjeta Te Paga, disponible en la mayoría de las cubiertas, que permite realizar compras de alimentos saludables, gasolina y otros artículos esenciales. Además, MCS ofrecerá opciones con bajos costos compartidos, incluyendo cero copagos en medicamentos genéricos, visitas a médicos primarios, especialistas y hospitales.

Para atender los Determinantes Sociales de Salud, MCS mantendrá los Servicios de Asistencia en el Hogar, aprobados por CMS, que incluyen reparaciones simples, fumigación, jardinería y otros servicios que promueven el bienestar integral del asegurado.

En el 2026, MCS continuará ofreciendo cubiertas con beneficios altamente atractivos y competitivos, diseñados para maximizar el valor y bienestar de sus asegurados:

MCS Classicare Firme (HMO):

$1,440 al año en la Tarjeta Te Paga ($120 mensuales).

Además, se lanzarán nuevos productos como:

MCS Classicare Estrella (HMO):

$70 mensual en la reducción a la prima de la Parte B

$300 al año en la Tarjeta Te Paga ($25 mensuales)

$2,700 anual en Dental Comprensivo

$600 combinados para espejuelos y audífonos

Cero copagos en visitas médicas

Caja de alimentos saludables (1 caja trimestral)

Para los Pensionados del Gobierno de Puerto Rico, MCS ofrecerá 6 productos exclusivos, disponibles para afiliación desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Cada cubierta está diseñada bajo el enfoque de Salud Completa, reafirmando el compromiso de MCS. Productos como:

MCS Classicare ELA Enlace Acero (HMO-POS):

$1,980 anual ($165 mensual) en la Tarjeta Te Paga

$4,000 anual en Dental Comprensivo

Cero copagos en médico primario, especialistas y medicamentos genéricos

Para más información, los interesados pueden comunicarse con Televentas, llamando al 1-855-627-2040 (libre de costo) o al 787-945-1261 para obtener información adicional. Los usuarios de TTY deberán llamar al 1-866-627-8182. Atendemos lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. del 1 de octubre al 31 de marzo y de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes del 1 de abril al 30 de septiembre. También puedes visitar cualquier de nuestros Centros de Servicio de MCS ubicados alrededor de toda la isla.

Legales: MCS Classicare es un plan HMO con contratos de Medicare y del programa de Medicaid de Puerto Rico. La afiliación en MCS Classicare depende de la renovación del contrato. Beneficios pueden variar según el plan. Cada año, Medicare evalúa los planes basados en un sistema de calificación de 5 estrellas. Acceso a la red de proveedores alrededor de todo Puerto Rico. El área de servicio para MCS Classicare Estrella (HMO) y MCS Classicare Firme (HMO) está disponible para los beneficiarios que residan en los municipios elegibles. Llámenos o refiérase a su Evidencia de Cubierta disponible en nuestro sitio web www.mcsclassicare.com para información de beneficios, periodicidad, limitaciones y exclusiones. La aportación mensual de la tarjeta Te Paga incluye su aportación mensual para artículos OTC. Afiliados que cumplan con los criterios de elegibilidad para los Beneficios Suplementarios Especiales para Personas con Enfermedades Crónicas (SSBCI, por sus siglas en inglés) pueden usar la tarjeta para comprar tanto artículos OTC como otros artículos y servicios elegibles. Tarjeta Te Paga, Caja de alimentos saludables, Transportación a destinos no médicos, Asistencia en el hogar: Los beneficios mencionados son parte de un programa de beneficios suplementarios especiales para afiliados con condiciones crónicas, como: Hipertensión Crónica, Trastornos Cardiovasculares, Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal Crónica, Condiciones Crónicas y Discapacitante de Salud Mental, y otras condiciones no enlistadas. La elegibilidad a los beneficios descritos no está garantizada únicamente por tener una condición crónica incluida en la lista. Se debe cumplir con todos los requisitos de elegibilidad aplicables antes que el beneficio sea brindado. Para detalles, favor contactarnos.

