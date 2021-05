Estimados lectores del suplemento de Salud Materna de El Nuevo Día:

Nabal José Bracero, MD, FACOG

En mayo celebramos a la madres: esos seres mágicos que conquistan, sin vacilación, todos los retos que enfrentan. La integridad de nuestras familias y comunidades depende, grandemente, de que nuestras madres se mantengan saludables. Por eso, les dedicamos este suplemento junto con El Nuevo Día, donde discutimos temas importantes sobre la salud ginecológica y maternal.

A nuestras madres, hermanas, hijas, parejas, amigas y colegas, recuerden que la visita al obstetra ginecólogo es el momento de aclarar sus dudas acerca de su salud. La sabiduría que surge de una buena consulta médica les permitirá mejorar su calidad de vida, evitando condiciones prevenibles y, si desean, lograr un embarazo y parto seguros.

Les recordamos la importancia de la vacunación contra COVID-19 como herramienta poderosa contra esta pandemia. Los temores y las preguntas acerca de la inmunización contra el SARS-Cov-2 son entendibles, especialmente entre las personas gestantes y lactantes. Sin embargo, el perfil de seguridad acumulado apoya el acceso a esta vacunación para todas las mujeres en edad reproductiva, incluyendo las embarazadas. Discutan esta opción con su obstetra ginecólogo y protéjanse a sí mismas y sus bebés a través de la inmunización contra el COVID-19.

Este suplemento les va a brindar información sobre la infertilidad, la salud mental maternal, los aumentos en las cesáreas, el cuidado prenatal y los derechos reproductivos de las personas. ¡Gracias a nuestros expertos colaboradores de PROGyn por informarnos acerca de las guías de cuidado y presentar a nuestros lectores información clínica precisa y actualizada; a El Nuevo día y los auspiciadores por respaldar la educación en asuntos de salud femenina; y al equipo de PROGyn por su gran esfuerzo y dedicación a la mujer en Puerto Rico y sus necesidades durante estos extraordinarios tiempos!

¡Qué disfruten su suplemento de Maternidad Saludable!

El autor es presidente y fundador de PROGyn, Inc., vicepresidente de la Cooperativa de Obstetras Ginecólogos de Puerto Rico, tesorero del Distrito IV del American College of Obstetricians and Gynecologists, profesor auxiliar del Departamento Obstetricia y Ginecología Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y director médico de GENES Fertility Institute. Para información, llama al 787-763-0838 o accede a www.progyn.org.