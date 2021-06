Practicar la atención plena y la meditación puede ayudarte a controlar el estrés y la presión arterial alta, dormir mejor, sentirte más equilibrado y conectado, e incluso reducir el riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca.

Ambas son prácticas que utilizan la respiración, la contemplación silenciosa o el enfoque sostenido en algo -como una imagen, una frase o un sonido-, para aliviar el estrés y ayudarte a sentirte más tranquilo y en paz, de una manera más saludable.

De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón (AHA, en inglés), la meditación puede mejorar el bienestar y la calidad de vida, y estudios recientes han ofrecido resultados prometedores sobre el impacto de esta en la reducción de la presión arterial. También hay evidencia de que puede ayudar a las personas a controlar el insomnio, la depresión y la ansiedad, entre otros beneficios.

Aunque se necesita más investigación, los efectos de la meditación en el cuerpo y el cerebro son claros. Solo necesitas encontrar el método que mejor funcione para ti, entre los que se incluyen: la meditación compasiva, los mantras, la atención plena, la meditación trascendental, la meditación Zen y otros.

¿Qué puedes hacer?

A continuación, la Asociación Americana del Corazón te explica:

La meditación puede ser un acto tan simple como sentarte en silencio y concentrarte en tu respiración. Cuando tu mente divague, vuelve a traerla suavemente al momento presente a través de la respiración. Aumenta gradualmente la cantidad de tiempo que puedes permanecer concentrado. Si no está seguro de cómo comenzar, busca clases en línea o descarga una aplicación como The Tapping Solution, The Mindfulness App u otras. La oración también puede ser una forma de meditación. Si eres de quienes no puede permanecer sentado y con los ojos cerrados, hay formas de meditación en movimiento que incluyen el qi gong, el tai chi y el yoga.