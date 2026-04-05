Cuando pensamos en salud, solemos pensar en la prevención, los chequeos médicos, la alimentación balanceada y la actividad física. Sin embargo, hay un elemento igualmente importante que muchas veces pasa desapercibido: saber que podemos recibir orientación médica en el momento en que la necesitamos.

Porque la realidad es que los malestares no coordinan citas. Una fiebre leve, una alergia repentina, dolor de garganta, tos persistente o una molestia que genera preocupación pueden surgir en cualquier momento del día, en cualquier día de la semana. Y en ese instante, no siempre es posible comunicarse con el médico primario ni acudir al consultorio.

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Esa situación, que es más común de lo que pensamos, puede generar ansiedad, incertidumbre y, en ocasiones, decisiones apresuradas como acudir innecesariamente a una sala de emergencias. En MCS promovemos una visión de salud completa que reconoce que el bienestar depende tanto de los servicios médicos disponibles como de la facilidad con la que las personas pueden acceder a orientación profesional cuando más lo necesitan.

Aunque no todos los malestares son emergencias, muchos sí requieren una evaluación médica a tiempo. Por eso, los afiliados cuentan con MCS MedilíneaMD, un servicio de telemedicina accesible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Este servicio permite que la persona consulte con un médico desde la comodidad de su hogar, ya sea mediante videollamada en la aplicación Mi MCS o por teléfono. De manera conveniente, sin traslados y sin la incertidumbre de no saber a dónde acudir.

MCS MedilíneaMD está diseñado para atender condiciones comunes como catarros, alergias, fiebre moderada, dolor de garganta o infecciones leves de oído o de piel. Situaciones que, aunque no son emergencias, podrían requerir orientación profesional para evitar complicaciones y brindar tranquilidad al paciente y su familia.

Además, si durante la consulta el médico lo determina, puede emitir una receta que se envía directamente a la farmacia de preferencia del afiliado, lo que facilita el acceso al tratamiento sin pasos adicionales.

Es importante aclarar que este servicio no sustituye al médico primario. Al contrario, funciona como un complemento valioso cuando se necesita atención inmediata y no se puede acceder al consultorio habitual. Con el consentimiento del paciente, la información de la consulta puede compartirse con su médico para dar continuidad al cuidado.

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Más allá de la conveniencia, este tipo de herramienta tiene un impacto significativo en el sistema de salud. Reduce las visitas innecesarias a las salas de emergencia, evita desplazamientos cuando la persona no se siente bien y promueve un uso más adecuado de los recursos médicos. Pero, sobre todo, ofrece algo que muchas veces no valoramos hasta que lo necesitamos: tranquilidad. Esa tranquilidad de saber que, sin importar la hora ni el día, existe una alternativa confiable para recibir orientación médica. La tranquilidad de no sentirse solo ante un malestar inesperado. La tranquilidad de saber que la tecnología puede acercar el cuidado de la salud a nuestro entorno cotidiano.

Cuando hablamos de bienestar, también hablamos de acceso. Y cuando el acceso es oportuno, seguro y sencillo, se convierte en una herramienta poderosa para cuidar de nuestra salud y la de nuestras familias.

Sin duda, en ocasiones, lo más importante no es solo contar con un médico, sino saber que podemos comunicarnos con uno cuando realmente lo necesitamos.

Para comunicarte con MCS MedilíneaMD, con acceso médico 24/7, puedes llamar al 1-833-ASKMCS6 (1-833-275-6276).