La población que se encuentra en el proceso de recibir su vacuna contra el COVID-19, puede que tenga dudas sobre lo que necesita hacer antes, durante y después de vacunarse. Por eso, le damos una guía de consejos útiles para que ese proceso fluya con normalidad y logre su inoculación contra el peligroso virus.

1. Si tienes alguna preocupación sobre las vacunas, consulta a tu médico.

La doctora Carmen Zorrilla, decana interina de Investigación del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, establece que la vacuna es segura para la mayoría de las personas con excepción de aquellas que hayan tenido un historial de anafilaxia, una reacción alérgica grave. Además, la doctora recomendó a las personas que están en proceso de quimioterapias por cáncer, consultar con sus oncólogos antes de vacunarse.

PUBLICIDAD

“Si tienes algunas condiciones médicas específicas y tienes dudas, consulta con tu médico primario. Las personas con condiciones crónicas, con sus medicamentos y que están estables, pueden vacunarse. Si eres una persona saludable y tienes hipertensión controlada o diabetes con tus medicamentos o alguna otra condición con tus medicamentos, puedes vacunarte seguramente. Pero, si tienes una condición extraordinaria, o esos historiales de alergias severas, donde has tenido que ser atendido en sala de emergencia, pues es ahí donde debes consultar con tu médico”, detalló la doctora.

2. Busca disponibilidad en tu agenda.

Dado la disponibilidad de vacunas y las listas de espera, es vital que, si recibes una cita, trates de hacer los arreglos para acudir en la fecha acordada.

“Hay personas a las que les dan una cita y me dicen que tienen su aniversario o un compromiso y yo les digo que no hay nada más importante que ponerse su vacuna. En estos momentos, es más importante que cualquier otra actividad. Si perdemos esa oportunidad de vacunarnos, quizás, no la vamos a tener en un tiempo corto”, dijo.

“Igualmente, cuando te ponen tu vacuna, te dicen exactamente la fecha para la segunda dosis. Ya sabes que ese día de la segunda dosis debes planificar para no tener otras actividades que te conflijan”, recomendó Zorrilla.

3. No planifiques muchas actividades el día de la segunda dosis.

Según la también profesora de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, la segunda dosis “causa mucho más síntomas o síntomas un poco más fuertes en una tercera parte de las personas”, por lo que sugirió que no se planifiquen actividades adicionales ese día.

PUBLICIDAD

“No planifiques muchas actividades, porque no sabes si eres de ese tercio de las personas que van a tener escalofríos, fiebre o malestar general”, indicó.

3. Ve preparado el día de vacunarte.

Es importante que vayas preparado con tus medicamentos y alimentos, en caso de que tu turno se demore más de lo esperado, de modo que no confrontes otros problemas de salud debido a la espera.

“Debes tomarte tus medicamentos por la mañana, llevarte pastillas adicionales y tener alguna merienda y agua para que no te deshidrates, porque no sabes cuánto tiempo vas a estar esperando. Si eres de las personas que va a un centro de vacunación masiva, en los que no hay cita programada, tienes que ir mejor preparado, incluyendo tus medicamentos y varias meriendas”, sostuvo Zorrilla.

3. Toma las cosas con calma.

Teniendo en mente que en los centros de vacunación pudieras retrasarte, la doctora recomendó “ir en una actitud tranquila para que no te afecte, no tengas ansiedad y puedas estar lo más relajado posible, dentro de la circunstancia. Lo importante es que estés bien positivo esperando a que se te administre tu vacuna”.

4. Lleva ropa adecuada.

Es importante llevar ropa adecuada, tanto por la espera como por la facilidad de recibir la inoculación en el brazo.

“Si llevas mangas largas, que sean holgadas para que las puedas subir o lleva una camisa encima de la otra para que puedas quitarla al momento de recibir la vacuna”.

5. La segunda dosis, ¿debe ser en el mismo brazo?

Según la profesora, esta es una de las preguntas más comunes. “Hay diferentes opiniones. Yo busqué literatura científica y hay inmunólogos que recomiendan que la vacuna se administre en el mismo brazo porque, al ponerte la primera vacuna, esa axila y esa zona del cuerpo se van a activar lo que llaman unos centros germinales de los nódulos linfáticos. Así que la recomendación es que se ponga en ese mismo brazo porque ya tienes una región del cuerpo activada y, por lo tanto, la vacuna va a tener mayor impacto inmunológico”, expuso la doctora.

PUBLICIDAD

6. Pendiente a los síntomas para tratarlos.

Los síntomas de la vacuna suelen ocurrir entre las primeras 24 y 48 horas de haber recibido la inoculación y suelen reflejarse por la noche. Esos efectos secundarios pueden ser fiebre, malestar en el cuerpo, hinchazón en el brazo, dolor, dolor en las articulaciones, náuseas, diarreas, entre otros. Por lo que es importante estar concentrados en identificar cualquier síntoma para tratarlo con algún medicamento.

“Afortunadamente, la mayoría de los síntomas son leves y transitorios, es decir, que se van solos. Pero, si alguna persona tiene mucho dolor, puede tomar acetaminofén porque no está contraindicado, no te afectará tu respuesta inmune y te ayudará a superar los síntomas de incomodidad causados por la vacuna”, dijo.

No obstante, Zorrilla comentó que se están viendo unos síntomas tardíos al cabo de una semana u ocho días, donde las personas presentan endurecimiento y enrojecimiento en el hombro del brazo donde se les puso la vacuna.

“Eso es una respuesta inflamatoria tardía, no es una infección. La recomendación es observarla y desaparecerá”, afirmó.

7. Mantén las medidas de protección aun cuando te hayas vacunado.

Según la decana del Recinto de Ciencias Médicas, a pesar de que la evidencia científica de las tres vacunas aprobadas es que reducen la enfermedad del COVID-19, estudios en desarrollo están viendo si las vacunas reducen el riesgo de que una persona se infecte sin síntomas.

“Esa información no está completamente clara y, por lo tanto, toda persona que se vacune, aunque ya tenga la segunda dosis, tiene que mantener las precauciones de seguridad: el uso de mascarillas y el distanciamiento físico hasta que los datos científicos nos den la información”, aconsejó.