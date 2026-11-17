Nacieron para tratar la diabetes tipo 2. Luego se convirtieron en protagonistas de la conversación global sobre la obesidad. Pero hoy, medicamentos como Ozempic, Wegovy y Mounjaro están abriendo una nueva etapa en la medicina ante la posibilidad de que puedan impactar múltiples sistemas del cuerpo humano a la vez.

No se trata de una “cura milagrosa”, sino de una hormona con efectos profundos en el metabolismo, la inflamación y, potencialmente, en otros procesos aún en estudio.

Para entender el fenómeno, hay que empezar por lo básico.

“El GLP-1 (glucagon-like peptide-1) es una hormona intestinal que se libera después de comer y ayuda a regular la glucosa en sangre. Además, enlentece el vaciamiento gástrico y aumenta la sensación de saciedad”, explicó el endocrinólogo Javier González.

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Los medicamentos conocidos como agonistas del receptor GLP-1 imitan esa hormona. Al hacerlo, no solo mejoran el control de la glucosa, sino que reducen el apetito y favorecen la pérdida de peso. Ese fue el punto de partida. Pero no el final.

El corazón y los riñones: donde la evidencia es más fuerte

Uno de los hallazgos más consistentes en la última década es su impacto en la salud cardiovascular. Ensayos clínicos amplios —incluyendo estudios como SELECT y otros financiados por la industria farmacéutica y publicados en revistas como The New England Journal of Medicine— han demostrado que estos medicamentos pueden reducir eventos cardiovasculares mayores en personas con alto riesgo.

“Más que un efecto aislado del fármaco, muchos de estos beneficios reflejan el impacto de tratar la obesidad y mejorar el entorno metabólico global, reduciendo la inflamación y el riesgo cardiometabólico”, señaló González.

Aun así, añadió, hay señales de que los efectos van más allá del peso. “Existe evidencia que sugiere efectos directos a nivel cardiovascular y renal, aunque sus mecanismos aún continúan en estudio”, destacó el galeno.

Organizaciones como la American Diabetes Association ya incluyen estos medicamentos en sus guías para pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular.

El cerebro y las adicciones: una hipótesis en desarrollo

Uno de los campos más llamativos —y aún más inciertos— es su posible impacto en el cerebro.

Investigaciones recientes exploran si los GLP-1 pueden influir en los centros de recompensa, los mismos que están involucrados en las conductas adictivas.

“La literatura muestra señales interesantes, pero la evidencia sigue siendo preliminar”, advirtió González. “Gran parte proviene de estudios en animales, donde se ha observado una reducción en el consumo de sustancias como alcohol, nicotina y opioides”.

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En humanos, los datos todavía son limitados. Aunque algunos estudios observacionales y reportes clínicos sugieren una posible reducción en el deseo o consumo, todavía no forman parte del tratamiento estándar.

“A futuro podrían tener un rol como terapia adyuvante, pero eso depende de que tengamos más evidencia clínica”, puntualizó.

Inflamación: el hilo invisible

Muchas de las enfermedades modernas —desde la obesidad hasta las enfermedades autoinmunes— comparten un elemento común: la inflamación crónica de bajo grado.

En ese contexto, los GLP-1 han despertado interés por su posible efecto antiinflamatorio.

“Se han observado mejoras en marcadores inflamatorios, en gran parte mediadas por la pérdida de peso y la mejoría del entorno metabólico”, explicó el endocrinólogo.

Esto ha llevado a explorar su uso en enfermedades como artritis reumatoide o psoriasis. Sin embargo, el especialista es claro: “Aunque existen señales de posibles efectos directos, la evidencia proviene principalmente de estudios pequeños o en modelos no humanos”.

En otras palabras, su futuro se perfila prometedor, pero queda investigación por hacer para llegar a conclusiones definitivas.

Fertilidad y síndrome de ovario poliquístico

Uno de los efectos más tangibles —y relevantes para muchas mujeres— se ha observado en el síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Este padecimiento está estrechamente ligado a la resistencia a la insulina, lo que afecta el equilibrio hormonal y la ovulación.

“Los agonistas del receptor GLP-1, al mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la inflamación, pueden contribuir a restablecer ese equilibrio hormonal y favorecer la ovulación”, explicó González.

En mujeres con sobrepeso, la pérdida de peso añade un beneficio adicional. Pero, subrayó, no se trata de un tratamiento de primera línea para inducir la ovulación, sino de una herramienta dentro de un manejo integral.

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El hígado y otras enfermedades metabólicas

Otra área donde la evidencia ha ido ganando terreno es la enfermedad hepática grasa no alcohólica, una afección cada vez más común.

Estudios clínicos han mostrado que estos medicamentos pueden reducir la acumulación de grasa en el hígado y mejorar los indicadores de inflamación hepática, lo que podría disminuir el riesgo de progresión a cirrosis.

Además, hay evidencia emergente en enfermedades como la apnea del sueño, nuevamente asociada a mejoras metabólicas y pérdida de peso.

Entre la evidencia y la expectativa

El entusiasmo alrededor de los GLP-1 es real, pero también lo es la necesidad de poner límites claros.

“Los agonistas del receptor GLP-1 forman parte del manejo establecido de la diabetes tipo 2 y la obesidad, con beneficios cardiovasculares y renales en poblaciones de alto riesgo”, resumió González.

Más allá de eso, hay áreas con evidencia sólida —como hígado graso o síndrome de ovario poliquístico— y otras que todavía están en investigación, como las adicciones, las enfermedades autoinmunes y las neurodegenerativas.

Ese matiz es clave. Porque si algo está revelando esta nueva generación de medicamentos, no es solo una lista creciente de posibles usos, sino un cambio más profundo: entender que muchas de las enfermedades que hoy enfrentamos están conectadas por un mismo eje metabólico.

Y que, quizás, tratar ese eje —más que cada enfermedad por separado— es el verdadero giro en la medicina contemporánea.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.