Ante la creciente escasez de médicos especialistas y el desafío de garantizar servicios de salud accesibles y oportunos a los puertorriqueños, Alivia Health y la Fundación para el Futuro de la Salud de Puerto Rico (FFS) anunciaron una alianza que representa una inversión de $46,000 para una beca para apoyar la formación de un nuevo médico especialista en hematología y oncología.

Mediante este acuerdo, Alivia Health aportará $11,500 anuales durante cuatro años para financiar una beca suplementaria que la FFS otorgará a la Dra. Valeria Sofía Rivera Alvarado, quien actualmente realiza su residencia de medicina interna en el Hospital Menonita de Cayey. Los fondos contribuirán a sufragar gastos durante su preparación profesional.

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La iniciativa adquiere especial relevancia ante la realidad que presenta el sistema de salud de la isla por el desfase entre la disponibilidad de especialistas y la demanda de pacientes, particularmente en áreas como oncología, donde el diagnóstico y tratamiento oportunos pueden marcar la diferencia. Según el Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, durante el 2023 se registraron 17,092 casos nuevos de cáncer en la isla.

“Este acuerdo representa una inversión en el futuro de la salud de Puerto Rico. Respaldar la formación de especialistas en áreas críticas es fundamental para crear condiciones que favorezcan su permanencia en la Isla”, subrayó la directora ejecutiva de FFS, Edna Y. Marín Ramos, al subrayar que dicho esfuerzo busca detener las proyecciones que apuntan a que Puerto Rico podría perder cerca del 50 % de sus especialistas y subespecialistas para 2030, de no adoptarse medidas efectivas.

Asimismo, Hari Sabnani, presidente de Alivia Health, enfatizó que “en Alivia Health creemos que nuestro compromiso con la salud de Puerto Rico va más allá de los servicios que ofrecemos. Tenemos la responsabilidad de contribuir a un sistema de salud más sólido y sostenible. Esta alianza representa una inversión en el talento médico puertorriqueño y en la capacidad de nuestro país para atender a pacientes con condiciones complejas como el cáncer. Queremos que más especialistas se desarrollen y construyan su futuro en Puerto Rico, fortaleciendo el acceso a servicios especializados y mejorando la calidad de vida de nuestra gente”.

Finalmente, Rivera Alvarado se manifestó honrada por la distinción. “Para mí es una muestra de confianza en mi preparación y en el compromiso que tenemos las nuevas generaciones de médicos con la salud de Puerto Rico. Saber que existen organizaciones dispuestas a respaldar nuestra formación es una motivación adicional para continuar preparándome”.