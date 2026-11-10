Amgen Biotech Experience impulsa la biotecnología en el salón de clases

El taller del programa Amgen Biotech Experience nos recuerda que el futuro depende de quienes hoy aprenden a preguntar, investigar y resolver problemas con rigor científico. Eso se aprende en el salón de clases, con maestros bien preparados.

Invertir en la formación de docentes y en experiencias de laboratorio para los estudiantes es apostar por una sociedad más informada, innovadora y capaz de generar soluciones que impacten vidas en todo el mundo.

Creado en 1990, Amgen Biotech Experience es un programa educativo global financiado por la Fundación Amgen, con la dirección y asistencia técnica del Centro de Desarrollo Educativo (EDC) de Estados Unidos. Este programa lleva el aprendizaje práctico de la biotecnología al salón de clases de escuelas alrededor del mundo.

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15 Fotos Maestros de ciencias participan en los talleres del programa Amgen Biotech Experience —un programa que los capacita para ofrecer experiencias de laboratorio interactivas que ayudan a los estudiantes a desarrollar conocimientos científicos, confianza y curiosidad.

Mediante el desarrollo profesional, materiales didácticos, el préstamo de equipos de investigación de alta calidad y reactivos gratuitos, el programa capacita a los maestros para ofrecer experiencias de laboratorio interactivas que ayudan a los estudiantes a desarrollar conocimientos científicos, confianza y curiosidad.

Hasta la fecha, Amgen Biotech Experience ha impactado a más de 1.25 millones de estudiantes, 5,790 maestros y 2,940 escuelas a nivel mundial.

Para más información, accede a https://www.facebook.com/amgenbiotechpr