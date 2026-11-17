Jennifer Barreto no se forjó en certámenes de belleza. De hecho, nunca había desfilado. Su temple se construyó en el servicio, escuchando testimonios de dolor, apoyando a víctimas de violencia doméstica y abuso infantil, atendiendo situaciones de crisis en el Ejército de Estados Unidos y trabajando con comunidades vulnerables.

Por eso, cuando fue coronada como Miss Universe Puerto Rico 2026, encontró en la fascinación casi mística que este archipiélago siente por sus reinas una herramienta poderosa que podía utilizar para el bienestar social.

Así que, por convicción, decidió mirar hacia aquellos que día a día, en silencio o a la sombra, atienden a los más necesitados.

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De ahí nació Amplifying, una iniciativa que busca romper con la costumbre de querer reinventar la rueda ante cada problemática social.

“Ya existen muchas personas haciendo el trabajo arduo”, apuntó la soberana. “A veces, queremos enfocarnos en soluciones nuevas, pero no les damos visibilidad a las que ya existen. Por eso hay tantos esfuerzos duplicados”.

Una plataforma al servicio de los demás

Barreto ha experimentado cómo cargar con una corona y una banda produce una atención inmediata. Sin embargo, reconoció que muchas personas que llevan años trabajando por causas apremiantes no reciben la misma atención.

Entonces, la beldad ha decidido dirigir esa exposición pública que le confiere su título hacia quienes necesitan mayor reconocimiento.

“Es resonancia, no reemplazo”, destacó. “No vengo a reemplazar a nadie, no vengo a crear nada nuevo, sino a amplificar lo que ya existe”.

Escuchar antes de actuar

La iniciativa ha abordado temas tan diversos como la inseguridad alimentaria, el bienestar animal, la educación ambiental y el reconocimiento de las raíces afropuertorriqueñas.

La intención es que la plataforma pueda adaptarse a distintos contextos, sin imponer una misma solución a realidades dispares.

“Porque es importante entender que cada área, pueblo o país tiene unas necesidades comunitarias diferentes”, precisó la especialista en prevención, quien tiene formación en Psicología y Trabajo Social.

Ante esto, Amplifying sigue cuatro etapas: visitar el lugar para “escuchar a cada persona por igual”, aprender sobre las organizaciones y las problemáticas que atienden, documentar sus esfuerzos y compartirlos a través de sus redes sociales.

Exposición con resultados

Esa visión la llevó hasta El Comedor de la Kennedy, una gesta comunitaria que combate el hambre en el país alimentando a más de 30,000 personas semanalmente.

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“Ya él [el chef Iván Clemente] estaba haciendo el trabajo arduo y, al darle visibilidad, más personas se acercaron, no solamente a buscar ayuda, sino también a donar”, resaltó.

Y esa repercusión rebasó fronteras cuando una colaboración entre los capítulos de Cáritas en Puerto Rico y Venezuela generó numerosas donaciones desde la isla tras los terremotos ocurridos en junio pasado.

Bienestar social que trasciende la corona

En Puerto Rico, Barreto considera que todavía hay causas que necesitan mayor visibilidad, como la violencia doméstica y los feminicidios, así como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, que están entre las principales causas de muerte en el país.

Su aspiración es, por tanto, que Amplifying no caduque luego de que entregue su cetro y pueda replicarse por futuras mises o figuras públicas.

Para la reina, lejos de la inmediatez o las tendencias en redes sociales, son indispensables la educación y el acceso a información verificada para identificar los determinantes sociales que deterioran la salud del pueblo, atenderlos con seriedad y diseñar respuestas que puedan sostenerse en el tiempo.

“Cuando tenemos información creíble, tenemos entonces en nuestras manos el poder de crear una solución tangible”, afirmó. “Y creo que ahí, realmente, es donde surgen los cambios”.

“No puedo derramar agua de un vaso vacío”: cuidarse para poder servir

El compromiso de Jennifer Barreto con el bienestar social sería insostenible si descuidara la atención de sus propias necesidades.

Por eso, entre los compromisos personales, las responsabilidades de su reinado, la exposición pública y la preparación para el Miss Universe –del cual será anfitriona este próximo 24 de noviembre–, procura reservar espacios para cuidar de su salud física, mental y espiritual.

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“No puedo derramar agua de un vaso vacío”, admitió. “Para darle a los demás, tengo que también cuidar de mí”.

Así que ha incorporado prácticas concretas a su estilo de vida, como comenzar las mañanas alejada del teléfono. En su lugar, dedica tiempo a su “ritual de oración”.

Además de hacer ejercicios y desarrollar “mecanismos de defensa saludables”, reveló que ha depurado su círculo social para mantenerse cerca solo de personas que aporten a su crecimiento.

También cuenta con apoyo profesional cuando necesita herramientas para manejar momentos de vulnerabilidad en su día a día.

Y aunque aseguró que “la presión se siente”, al ser una de las favoritas, confesó que la lleva “con mucho orgullo y alegría”.

“Nací para esto, para ser una host, para ser una embajadora de la buena voluntad”, puntualizó. “Y esto es parte de cuidar de mí, porque el cuidar de otros me nutre y me hace sentir una mujer completa y feliz. Estoy en el lugar correcto haciendo lo que quiero hacer”.

El autor es periodista colaborador de Puerto Rico Saludable.