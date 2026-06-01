La red de hospitales afiliados a Metro Pavia Health System anunció el lanzamiento de la campaña “Cuando cada segundo cuenta, Metro Pavia Health System responde”, un esfuerzo de orientación dirigido a reforzar el conocimiento sobre la ubicación, accesibilidad y disponibilidad de sus salas de emergencia a través de todo Puerto Rico.

La iniciativa coincide con el inicio de la temporada de huracanes, un periodo que tradicionalmente impulsa a las familias a revisar sus planes de preparación. Sin embargo, la campaña subraya que las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento del año y que contar con un punto de acceso inmediato es esencial para la seguridad de la población.

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Con diez salas de emergencias en cada uno de sus hospitales afiliados, estratégicamente distribuidos en la isla, la campaña invita a la ciudadanía a integrar en su plan de preparación el identificar cuál es la sala más cercana a su hogar o lugar de trabajo. Conocer ese punto de acceso y saber cuándo acudir puede marcar la diferencia en situaciones donde el tiempo es determinante. El mensaje central de “Cuando cada segundo cuenta, Metro Pavia Health System responde”, destaca la importancia de actuar sin demora ante síntomas críticos como dolor en el pecho, dificultad respiratoria, desorientación súbita o traumas.

Como parte del esfuerzo, la campaña integra la colaboración del reconocido líder de manejo de emergencias Nino Correa, quien funge como recurso educativo y conductor del mensaje dirigido a la ciudadanía. Su participación permitirá que el público conozca de primera mano los servicios que ofrecen las salas de emergencia, la facultad médica y los recursos clínicos especializados disponibles en cada región.

A través de visitas a las salas, charlas comunitarias y cápsulas informativas, Correa acompañará al personal clínico para orientar sobre preparación, señales de alerta y la importancia de buscar atención profesional a tiempo. Además, la campaña contempla un recorrido por distintos municipios del país, donde se ofrecerán orientaciones y se destacarán las capacidades de los hospitales en cada región, reforzando el acceso inmediato a servicios esenciales cuando cada minuto cuenta.

En momentos de vulnerabilidad, la rapidez con la que una persona llega a una sala de emergencia puede cambiar el resultado clínico y esta campaña pretende facilitar ese camino.

Los hospitales afiliados a Metro Pavia Health System que forman parte de esta campaña son Hospital Pavia Santurce, Hospital Pavia Caguas, Pavia Caguas Surgical Center, Hospital Metropolitano en San Juan, Hospital San Francisco en Río Piedras, Hospital Pavia Arecibo, Hospital Metropolitano Dr. Susoni en Arecibo, Hospital Perea en Mayagüez, Hospital Pavia Yauco y el Hospital Metropolitano Dr. Pila en Ponce.