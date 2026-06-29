Ya es una realidad que en varios Centros 330 en Puerto Rico, mientras el médico conversa con el paciente durante una consulta, una herramienta de inteligencia artificial puede asistir en la documentación clínica dentro del expediente médico electrónico, siempre bajo la revisión y validación del proveedor.

También lo es que una persona con hipertensión tome su presión arterial desde su hogar y su médico pueda recibir o monitorear esa información de forma remota. Y si ese mismo paciente acude luego a una sala de emergencia, cuando existe conexión e interoperabilidad entre los sistemas, el equipo clínico puede tener acceso a información relevante de su historial médico, reduciendo la necesidad de repetir estudios o hacer nuevamente las mismas preguntas.

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Hace una década esto parecía lejano. Sin embargo, esta transformación digital ha sido impulsada por el Programa de Informática y Tecnología en Salud de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico (ASPPR), que este año celebra 10 años bajo la iniciativa federal Health Center Controlled Network (HCCN), que apoya a Puerto Rico e Islas Vírgenes.

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“Este programa le ha dado herramientas a los Centros de Salud Primaria para avanzar en la adopción de la tecnología, así como en el uso de datos e información del paciente”, explicó Darielys Cordero, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro establecida en Puerto Rico desde 1984.

En el archipiélago, esta evolución tecnológica beneficia a casi 500,000 pacientes únicos que atienden los Centros de Salud Primaria, una red de 23 organizaciones con 100 clínicas que ofrecen servicios integrados de salud física, mental y dental en 70 municipios, incluyendo Vieques, Culebra e Islas Vírgenes.

Dr. Mark Atalla, Deputy Coordinator de la ONC/HHS; y Héctor García, director del Programa de Informática y Tecnología de la ASPPR. ( Suministrada )

Cuando la iniciativa comenzó en 2016, el principal reto era la implementación y optimización de los expedientes médicos electrónicos. Hoy, la conversación gira en torno a cómo integrar tecnología segura dentro del récord médico para avanzar procesos y lograr que el proveedor se enfoque más en el servicio al paciente y menos en las tareas administrativas, sostuvo la doctora.

Por eso, algunos centros han comenzado a implementar herramientas de inteligencia artificial (IA) y de automatización que apoyan la documentación clínica mientras ocurre la consulta.

“La IA es una herramienta estratégica que, bien gobernada, puede mejorar el acceso a la salud, la calidad, los ingresos, la eficiencia, la experiencia y la sostenibilidad organizacional”, indicó César Montijo, presidente de la Junta de Directores de la ASPPR.

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Tecnología al servicio del paciente

Todo paciente está buscando que su médico lo escuche, lo atienda y no esté mirando la computadora. “Estas tecnologías permiten que el paciente pueda tener una mejor experiencia y se pueda sentir más satisfecho, más escuchado”, resaltó Cordero.

La ASPPR celebró recientemente el “Interoperability and Digital Health Summit” para impulsar un sistema de salud más conectado, seguro y centrado en el paciente. ( BrandStudio )

Entre las herramientas implementadas también destacan herramientas capaces de identificar a las personas con mayor probabilidad de ausentarse a sus citas para reforzar el seguimiento y evitar interrupciones en el tratamiento.

El proyecto también impulsa la interoperabilidad, un concepto que busca que diferentes sistemas —como hospitales, salas de emergencia, proveedores o laboratorios— puedan compartir datos clínicos de forma segura y eficiente.

“Queremos que la información viaje a la vez que viaja el paciente”, afirmó Cordero. “A la larga, esto representa mayor acceso a la información de salud del paciente, reduce errores en el tratamiento y facilita una mejor coordinación del cuidado”.

Este intercambio de información, por ejemplo, también busca agilizar procesos como la evaluación de solicitudes del Programa de Servicios de Determinación de Discapacidad, al facilitar el intercambio electrónico de información clínica con la Administración del Seguro Social, cuando los sistemas están habilitados para ello.

Pero más allá de incorporar nuevas tecnologías, la ASPPR también ha promovido la alfabetización digital de los pacientes, la telemedicina, el cumplimiento regulatorio y la protección de la información clínica.

Todo ello se ha desarrollado sin perder de vista el objetivo principal. “Siempre mirando la operación, el proveedor y el paciente como ejes de la optimización”, puntualizó la ejecutiva.

Priorizan la innovación con un enfoque seguro y eficiente

Todo este progreso tecnológico quedó reflejado recientemente en el Puerto Rico Interoperability & Digital Health Summit 2026, el primero realizado en Puerto Rico por la ASPPR.

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En el foro, líderes y representantes del gobierno federal, estatal y territorial discutieron sobre el futuro de la salud digital, las actualizaciones federales, el uso responsable de la inteligencia artificial, ciberseguridad, calidad de datos e interoperabilidad, entre otros temas.

“El uso de estas tecnologías puede variar por organización. Pero queremos que los pacientes se sientan seguros de que la tecnología que se está incorporando pasa por procesos de evaluación, cumplimiento y seguridad”, especificó la ejecutiva. “El uso de la tecnología se está dando de forma segura y eficiente, donde la protección de la información es una de las principales prioridades”.

En la cumbre participaron, por primera vez, líderes federales de alto nivel que están definiendo el futuro del mundo digital de la salud en Estados Unidos. ( BrandStudio )

Aunque la ASPPR ha promovido la optimización y el cumplimiento en el uso de nuevas herramientas, Cordero puntualizó que las organizaciones han sido la pieza fundamental, pues les “ha tocado la carga de adoptar, de hacer que sean posibles y de ser resilientes” ante los acelerados cambios digitales.

“Durante estos diez años hemos ayudado a las organizaciones a transformar y evolucionar según ha evolucionado la tecnología y el sistema de salud”, expresó. “Pero esa adopción se ha dado de una manera segura, eficiente y adaptada a las necesidades de cada comunidad y de cada paciente”.

El autor es periodista colaborador de Puerto Rico Saludable.