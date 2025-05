El cáncer de piel es uno de los tipos más comunes de cáncer en el mundo, y Puerto Rico no es la excepción. Aunque la mayoría de los casos pueden tratarse exitosamente si se detectan a tiempo, el verdadero desafío está en identificar esas señales de alerta cuando aún son pequeñas y manejables. Por eso, aprender a autoexplorarse la piel con regularidad puede convertirse en tu mejor defensa.

El doctor Eric Adler es cirujano plástico facial, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS. ( Suministrada )

La autoexploración es un método sencillo, gratuito y efectivo que te permite familiarizarte con tu piel y notar cualquier cambio inusual. Esta práctica no pretende sustituir las evaluaciones médicas, pero sí es una herramienta poderosa para detectar irregularidades temprano y buscar atención profesional de inmediato.

¿Por qué es importante?

El sol, aunque vital para nuestra salud, es también una fuente directa de radiación ultravioleta (UV), que daña las células de la piel y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. La exposición prolongada, especialmente en climas cálidos como el nuestro, incrementa la posibilidad de que aparezcan lesiones cutáneas malignas.

Entre los tipos más comunes de cáncer de la piel están el carcinoma basocelular, el carcinoma escamoso y el melanoma. Este último es el más agresivo. La buena noticia es que muchos melanomas son visibles desde su fase inicial, lo que hace de la autoexploración una estrategia clave para salvar vidas.

¿Cómo realizar una autoexploración efectiva?

Lo ideal es realizar una autoexploración de piel una vez al mes, preferiblemente en un lugar con iluminación adecuada, frente a un espejo de cuerpo entero y con la ayuda de un espejo de mano. A continuación, te compartimos una guía paso a paso:

1. Observa tu rostro y cuero cabelludo: Examina cuidadosamente tu cara, incluyendo nariz, labios, orejas y detrás de las orejas. Con un peine o secador, separa el cabello para inspeccionar el cuero cabelludo o pídele ayuda a alguien.

2. Revisa tus manos y brazos: Mira ambos lados de tus manos, entre los dedos y debajo de las uñas. Continúa por las muñecas, antebrazos, codos y parte superior de los brazos.

3. Examina el torso y abdomen: Frente al espejo, observa el pecho, el abdomen y debajo de los senos. No olvides los costados del torso.

4. Inspecciona la espalda: Usa el espejo de mano para observar los omóplatos, la parte baja de la espalda, los glúteos y la parte trasera de las piernas.

5. Revisa tus piernas y pies: Siéntate para examinar los muslos, pantorrillas, tobillos, empeines, plantas de los pies y entre los dedos. Asegúrate de ver debajo de las uñas también.

¿Qué debes buscar?

Una excelente forma de recordar las señales de alerta es usando el método ABCDE del melanoma:

A – Asimetría: Una mitad del lunar no es igual a la otra.

B – Bordes: Son irregulares, dentados o mal definidos.

C – Color: Se observa presencia de varios tonos o cambios de color.

D – Diámetro: Es mayor de 6 mm (como el borrador de un lápiz), aunque algunos melanomas pueden ser más pequeños.

E – Evolución: Está atento a cualquier cambio en tamaño, forma, color o sensación (picor, sangrado).

Además, presta atención a cualquier llaga que no cicatrice, manchas que cambien de textura o nuevos crecimientos inusuales.

La detección temprana salva vidas

Conocer tu piel es un acto de amor propio. Una mancha que no estaba ahí hace un mes o un lunar que ha cambiado pueden ser señales de que algo no anda bien. Si notas cualquier cambio sospechoso, no lo ignores: agenda una cita con tu médico. Recuerda que el diagnóstico temprano puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y uno complejo.

Al integrar la autoexploración en tu rutina mensual, tomas control activo de tu salud. Porque cuando se trata del cáncer de piel, la vigilancia comienza contigo.

La prevención también cuenta

Además de la autoexploración de la piel, es esencial que adoptes hábitos saludables que reduzcan tu riesgo de desarrollar cáncer de la piel: