En medio de agendas llenas y demandas constantes, detenernos a pensar en nuestro bienestar emocional puede parecer difícil. Sin embargo, cuidar la salud mental no es opcional: es esencial para vivir con equilibrio y plenitud.

Anabelle Carrión Martínez es vicepresidenta auxiliar de promoción de Salud y Bienestar de MCS. ( Suministrada )

En mayo se conmemora el Mes de la Salud Mental, y el tema seleccionado por la organización Mental Health America para 2026, “Más días buenos, juntos”, resalta la importancia de acompañar a las personas en su bienestar diario y reconocer que el equilibrio individual se fortalece en conexión con otras personas.

Hablar de salud mental es, en esencia, hablar de cómo se sienten nuestros días. Un “buen día” no siempre implica felicidad ni productividad; a veces se traduce en calma y, en otras, en contar con la energía suficiente para atender lo esencial. Reconocer que la salud emocional es personal y cambiante nos invita a valorar el proceso, no solo la meta, ya que es precisamente en ese recorrido donde aprendemos, crecemos y nos fortalecemos.

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También es importante recordar que la mente y el cuerpo están profundamente conectados. El descanso, la alimentación y el movimiento influyen en nuestras emociones, al igual que las relaciones humanas.

La importancia de no hacerlo solos

A menudo pensamos que los retos emocionales se afrontan individualmente; sin embargo, la conexión humana es una de nuestras mayores fuentes de protección. Sentirse visto, escuchado y acompañado puede cambiar el rumbo de un día. Gestos sencillos como preguntar cómo está alguien, compartir un momento, ofrecer una sonrisa o hacer una pausa en compañía pueden marcar la diferencia.

Estos actos refuerzan el sentido de pertenencia y nos recuerdan que no estamos solos. Fomentar la comunidad no solo apoya a los demás, sino que también fortalece nuestra propia salud emocional.

El autocuidado como práctica diaria

El autocuidado no requiere grandes cambios, sino constancia en pequeñas acciones. Algunas prácticas que apoyan nuestro bienestar emocional incluyen:

Cuidar nuestra salud física y preventiva.

Mantenernos activos y cuidar nuestra alimentación.

Crear momentos de calma y reflexión.

Identificar lo que nos ayuda a sentirnos mejor.

Buscar apoyo profesional cuando sea necesario.

Pedir ayuda es un acto de valentía

Aunque cada vez se habla más de salud mental, muchas personas aún dudan en buscar ayuda. Reconocer que necesitamos apoyo es una decisión valiente.

Hablar con un profesional puede ser clave cuando el estado de ánimo afecta la vida diaria; si hay cambios persistentes en el sueño o en el apetito, o si aparecen sentimientos intensos de ansiedad o desesperanza. Buscar ayuda no es debilidad; es autocuidado y un acto de responsabilidad.

Construir más días buenos, juntos

Cuando disfrutamos de bienestar emocional, estamos fortalecidos y podemos contribuir al bienestar de otras personas. El bienestar se fortalece en comunidad mediante las interacciones, el acompañamiento y el apoyo de los demás.

Cuando nos cuidamos y nos acompañamos, los días buenos se multiplican. La invitación es simple: cuidar nuestro bienestar personal y crear más momentos de bienestar en lo cotidiano. Porque cuando lo hacemos juntos, vivir mejor y disfrutar de una Salud Completa es posible.