A partir de los 40 años, la salud de la mujer entra en una etapa de transición en la que comienzan a manifestarse cambios hormonales y metabólicos. Aunque muchas mujeres se sienten saludables y activas en esta etapa de la vida, es precisamente en esta cuando la prevención médica cobra mayor importancia. Los chequeos ginecológicos regulares permiten detectar enfermedades en etapas tempranas, controlar factores de riesgo y mantener una mejor calidad de vida durante los años previos y posteriores a la menopausia.

El doctor José Álvarez- Romagosa es ginecólogo obstetra, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS. ( Suministrada )

La consulta ginecológica anual

El primer paso esencial es mantener una consulta ginecológica anual. Durante esta visita, el médico lleva a cabo una evaluación completa que incluye el historial clínico, la revisión de los síntomas y el examen físico. Este encuentro permite discutir cambios en el ciclo menstrual, síntomas hormonales, alteraciones del sueño, variaciones en el estado de ánimo, sequedad vaginal o disminución de la libido, entre otros síntomas que pueden estar relacionados con la transición hacia la perimenopausia.

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Además, el ginecólogo puede evaluar factores de riesgo personales y familiares de enfermedades como el cáncer de mama, el de ovario, la osteoporosis o las enfermedades cardiovasculares. Esta conversación es clave para decidir qué pruebas deben realizarse y con qué frecuencia.

Papanicolaou y prueba de VPH

El examen de Papanicolaou continúa siendo uno de los chequeos más importantes después de los 40 años. Esta prueba permite detectar cambios precancerosos en el cuello uterino y la vagina antes de que se conviertan en cáncer. En muchas ocasiones, el Papanicolaou se complementa con la prueba para el virus del papiloma humano (VPH), el principal responsable del cáncer cervical.

Las mujeres de 30 a 65 años deberían ser examinadas con una prueba de Papanicolaou cada 3 años, con una prueba de VPH cada 5 años, o con ambas pruebas cada 5 años (lo que se denomina “prueba conjunta”).

Las mujeres que han sido tratadas por precáncer (displasia cervical) deberían continuar efectuando pruebas de Papanicolaou durante 20 años después del tratamiento o hasta los 65 años, lo que ocurra primero.

Mamografía: detección temprana del cáncer de mama

Uno de los chequeos más importantes a partir de los 40 años es la mamografía. Este estudio de imagen permite detectar tumores en el tejido mamario incluso antes de que se noten al tacto.

El cáncer de mama es uno de los más frecuentes en las mujeres, pero también uno de los que tiene mejor pronóstico cuando se detecta temprano. Por esta razón, la mayoría de las sociedades médicas recomiendan iniciar las mamografías anuales o cada dos años a partir de los 40 años, según el riesgo individual.

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Generalmente, se recomienda la mamografía para todas las mujeres a partir de los 40 años y se repite cada 1 o 2 años.

Las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama deben consultar con su proveedor de atención médica para evaluar su riesgo de desarrollarlo. En algunas situaciones, pueden considerarse pruebas adicionales.

Si tiene otros factores de riesgo de cáncer de mama, su proveedor puede recomendar una mamografía, un ultrasonido mamario o una resonancia magnética (MRI) para completar la evaluación.

Además de la mamografía, el médico puede realizar un examen clínico de las mamas durante la consulta ginecológica. También es esencial que la mujer esté familiarizada con sus propias mamas para identificar cualquier cambio, como bultos, retracción del pezón, secreciones o cambios en la piel.

Evaluación hormonal y síntomas de perimenopausia

Entre los 40 y los 50 años, muchas mujeres comienzan a experimentar la perimenopausia, una etapa de transición hormonal que puede durar varios años antes de la menopausia definitiva.

Durante esta etapa pueden aparecer síntomas como:

Irregularidad menstrual

Sofocos o bochornos

Sudoración nocturna

Cambios de humor

Problemas de sueño

Sequedad vaginal

Disminución de energía

El ginecólogo puede evaluar estos síntomas y solicitar pruebas hormonales para comprender mejor el estado hormonal de la paciente. En algunos casos se discuten opciones de tratamiento, incluyendo cambios en el estilo de vida o terapias hormonales cuando están indicadas.

Ultrasonido pélvico o endovaginal

El ultrasonido pélvico es otro estudio útil que permite evaluar el útero, los ovarios y el endometrio. Este examen ayuda a detectar condiciones comunes después de los 40 como:

Fibromas uterinos

Quistes ováricos

Engrosamiento del endometrio

Adenomatosis

Evaluación de la densidad ósea

Después de los 35 años comienza una disminución gradual de la densidad ósea, especialmente cuando se acercan los años de la menopausia. La reducción de los niveles de estrógeno puede acelerar la pérdida de masa ósea, lo que incrementa el riesgo de osteoporosis.

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Por esta razón, el médico puede recomendar una densitometría ósea, especialmente si existen factores de riesgo como:

Historia familiar de osteoporosis

Bajo peso corporal

Menopausia temprana

Uso prolongado de esteroides o anticoagulantes

Historial de fracturas previas

Detectar la pérdida ósea tempranamente permite implementar estrategias de prevención que incluyen una nutrición adecuada, ejercicio con peso y, en algunos casos, tratamiento médico.

Evaluación de salud sexual y urinaria

Después de los 40 años, también pueden aparecer cambios en la salud sexual y en el sistema urinario. Algunas mujeres experimentan sequedad vaginal, dolor durante las relaciones sexuales, incontinencia o infecciones urinarias recurrentes.

El ginecólogo puede evaluar estas condiciones y ofrecer tratamientos que mejoren significativamente la calidad de vida, incluyendo terapias locales con estrógenos, lubricantes o tratamientos o cirugías para el suelo.

Los chequeos ginecológicos después de los 40 años son una herramienta fundamental para la prevención y el mantenimiento de la salud femenina. Pruebas como el Papanicolaou, la mamografía, el ultrasonido pélvico, la evaluación hormonal y la densitometría ósea permiten detectar condiciones de forma temprana, cuando las posibilidades de tratamiento son mayores. Con un seguimiento adecuado y un estilo de vida saludable, los años posteriores a los 40 pueden ser una etapa de plenitud, bienestar y calidad de vida. Recuerda que en MCS te queremos saludable.