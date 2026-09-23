La preparación para la temporada de huracanes suele centrarse en el abastecimiento de suministros, la compra de equipo para enfrentar las emergencias y la protección del hogar. Sin embargo, el impacto emocional y la incertidumbre que conllevan estos eventos climáticos requieren la misma atención y planificación.

Para afrontar esta época con mayor serenidad y resiliencia, la doctora Tania D. Rodríguez Sanfiorenzo, psicóloga en consejería y catedrática auxiliar de la Universidad Albizu, Centro Universitario de Mayagüez, ofrece las siguientes recomendaciones orientadas al bienestar mental y familiar.

Prepara tu mente y tu corazón, igual que preparas tu hogar.

“Cuando pensamos en la temporada de huracanes, solemos concentrarnos en comprar agua, alimentos y baterías. Pero también es importante preparar nuestra mente y nuestro corazón para enfrentar la incertidumbre que esta época puede traer. Muchas veces, lo que más nos pone nerviosos no es el huracán en sí, sino no saber qué va a pasar o cómo vamos a responder”, dijo la profesora.

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Una práctica sencilla sugerida por la doctora Rodríguez Sanfiorenzo es dedicar unos minutos a conversar en familia sobre qué harían si se quedaran sin electricidad, sin comunicación o si tuvieran que salir del hogar.

“Tener un plan nos ayuda a sentir mayor tranquilidad y control”, indicó.

Mantente informado, pero no te dejes llevar por la histeria colectiva.

“Los puertorriqueños sabemos que cada vez que se acerca un sistema atmosférico, comienzan a circular rumores, cadenas de mensajes y predicciones alarmantes que pueden generar más preocupación que el propio evento. Mantenerse informado es importante, pero procura hacerlo a través de fuentes oficiales y confiables. No toda noticia requiere una reacción inmediata”, explicó.

Una estrategia útil que recomienda es establecer dos o tres momentos específicos al día para verificar actualizaciones y evitar estar monitoreando noticias o redes sociales constantemente.

Enfócate en lo que puedes controlar.

Es normal que la temporada de huracanes despierte preocupación, especialmente para quienes vivieron experiencias difíciles durante eventos como María, Fiona o los terremotos. “Sentir nerviosismo o recordar momentos complicados no significa que algo esté mal contigo”, dijo.

Cuando te sorprendas pensando en todo lo que podría pasar, la catedrática auxiliar aconseja que hagas una pausa, respires y te preguntes: “¿Qué es lo próximo que me toca hacer hoy?”. Tal vez sea llenar el tanque del carro, revisar los medicamentos o simplemente continuar con tu rutina.

“Enfocarnos en el próximo paso suele ayudarnos más que intentar resolver de una vez aquello que aún no ha ocurrido”, terminó diciendo.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.