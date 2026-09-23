La Dra. Catherine Oliver Franco, administradora de ASSMCA, presenta el propósito de SE BUSCA, una campaña dirigida a reducir el estigma asociado a los trastornos por uso de sustancias y promover una mirada más humana hacia quienes los enfrentan.

A través de esta iniciativa, profesionales de ASSMCA compartirán recomendaciones y herramientas para familiares y cuidadores, con el fin de orientarles en el proceso de acompañar a un ser querido.

Porque el estigma puede convertirse en una barrera para la recuperación. La comprensión, el respeto y el apoyo pueden hacer la diferencia.