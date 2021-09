Abril es el mes de concienciación de la tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que, según la Oficina para la Salud de la Mujer del Departamento de Salud de Estados Unidos, daña la glándula tiroidea.

En las personas que padecen la también conocida como enfermedad de Hashimoto, el sistema inmunitario crea anticuerpos que atacan equivocadamente a la glándula tiroides, lo que la daña, haciendo que no genere suficiente hormona tiroidea.

La enfermedad de Hashimoto suele provocar hipotiroidismo. El hipotiroidismo, cuando es grave, puede provocar que tu metabolismo se ralentice, lo que hace que ganes peso, tengas fatiga y otros síntomas.

Aunque los investigadores no están seguros de cuál es la causa exacta de la enfermedad de Hashimoto, los estudios demuestran que es más común en mujeres que en hombres.

Tienes mayor riesgo si: tienes antecedentes familiares; o si acabas de tener un bebé. Algunas mujeres tienen problemas de tiroides después de tener un bebé, que se denomina tiroiditis posparto. La tiroides suele volver a la normalidad dentro de los 12 a los 18 meses posteriores al comienzo de los síntomas. Pero, si tienes antecedentes de tiroiditis posparto, es mayor el riesgo de desarrollar hipotiroidismo crónico.

¿Cómo afecta el embarazo la enfermedad de Hashimoto?

Preeclampsia

Anemia

Aborto espontáneo

Desprendimiento prematuro de placenta

Hemorragias postparto o loquios

También puede provocar problemas graves para tu bebé, tales como:

Parto prematuro

Bajo peso al nacer

Muerte fetal

Defectos de nacimiento

Problemas de tiroides

Los síntomas de un embarazo normal, como fatiga o aumento de peso, pueden hacer que se ignoren los problemas de tiroides durante el embarazo. Si tienes síntomas de hipotiroidismo o notas un bocio (agrandamiento anormal de la glándula tiroides), debes hablar con tu médico o enfermera.

Algunas mujeres comienzan a tener problemas de tiroides durante el primer año, después de dar a luz. Esto se llama tiroiditis posparto. Suele comenzar con síntomas leves de hipotiroidismo, que duran de dos a cuatro meses. La mayoría de las mujeres después presentan síntomas de una actividad tiroidea deficiente que puede durar hasta un año y requiere tratamiento. Por lo general, la tiroides vuelve a funcionar con normalidad cuando se cura.

Durante el embarazo, puede que tengas que ver a tu ginecólogo obstetra y a un endocrinólogo.

¿Cómo se trata el hipotiroidismo generado por la enfermedad de Hashimoto durante el embarazo?

El tratamiento para el hipotiroidismo consiste en reemplazar la hormona que tu propia tiroides ya no puede producir. El médico probablemente te recetará levotiroxina, un medicamento para la hormona tiroidea que es igual a la T4, una de las hormonas que la tiroides produce normalmente. La levotiroxina es segura para el bebé y es de especial importancia hasta que este pueda producir su propia hormona tiroidea.

La tiroides produce un segundo tipo de hormona, la T3. Al principio del embarazo, la T3 no puede ingresar al cerebro del bebé como lo hace la T4. Cualquier T3 que necesite el cerebro del bebé está hecha de T4. La T3 está incluida en muchos medicamentos para la tiroides hechos con tiroides animal, como Armor Thyroid, pero no es útil para el desarrollo del cerebro del bebé. Estos medicamentos contienen demasiada T3 y muy poca T4, y no deben usarse durante el embarazo. Los expertos recomiendan usar levotiroxina (T4) solo durante el embarazo.

Puede que algunas mujeres con hipotiroidismo subclínico, una forma leve de la enfermedad sin síntomas claros, no necesiten tratamiento.

Si tuviste hipotiroidismo antes de quedar embarazada y estás tomando levotiroxina, es probable que necesites aumentar la dosis. La mayoría de los especialistas en tiroides recomiendan tomar dos dosis adicionales de medicamento para la tiroides por semana, comenzando de inmediato.

Comunícate con tu médico tan pronto sepas que estás embarazada. El médico probablemente evaluará tus concentraciones de la hormona tiroidea cada 4 a 6 semanas durante la primera mitad del embarazo, y al menos una vez después de las 30 semanas. Es posible que debas ajustar tu dosis varias veces.

¿Puedo amamantar si tomo medicamentos para tratar la enfermedad de Hashimoto?

Sí. Pequeñas cantidades de levotiroxina (el medicamento para el tiroidismo) pasan a través de la leche materna. Sin embargo, no le generarán problemas a tu bebé.

Fuentes: Oficina para la Salud de la Mujer del Departamento de Salud de Estados Unidos (womenshealth.gov); Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (niddk.nih.gov), y Asociación Americana de la Tiroides (thyroid.org).