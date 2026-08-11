Decidirse por un tratamiento de ortodoncia representa una inversión en la salud y la estética de la sonrisa. Ya sea con brackets o con alineadores transparentes, el objetivo es lograr una mejor función y alineación dental. Sin embargo, durante este proceso también aumenta el riesgo de acumulación de placa bacteriana, por lo que mantener una higiene oral adecuada es fundamental para alcanzar un resultado exitoso.

Como periodoncista, uno de los problemas que observo con mayor frecuencia en pacientes en tratamiento de ortodoncia es la inflamación de las encías. Los brackets, alambres y otros aditamentos crean áreas donde la placa bacteriana puede acumularse con mayor facilidad, dificultando el cepillado y el uso del hilo dental. Aunque los alineadores transparentes permiten retirarlos para la higiene, un cepillado deficiente o no limpiar adecuadamente los alineadores también puede favorecer la aparición de enfermedad gingival.

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La gingivitis es la forma más temprana de enfermedad de las encías y se caracteriza por enrojecimiento, inflamación y sangrado durante el cepillado o el uso del hilo dental. La buena noticia es que, cuando se detecta a tiempo, es reversible. Sin embargo, si no se controla la placa bacteriana, la inflamación puede progresar hacia periodontitis, una enfermedad que provoca pérdida del hueso que sostiene los dientes y compromete la salud oral a largo plazo.

Por ello, durante un tratamiento de ortodoncia no basta con cepillarse los dientes; es indispensable hacerlo correctamente. Recomiendo utilizar un cepillo con cerdas suaves, complementar la limpieza con hilo dental o cepillos interproximales, waterpik cuando estén indicados y acudir periódicamente al dentista o al periodoncista para realizar limpiezas profesionales y evaluar la salud de las encías.

Además de una técnica de higiene adecuada, el uso de productos específicos puede ayudar a fortalecer la rutina diaria. Parodontax Active Gum Strengthen and Protect, formulado con ácido hialurónico, contribuye al cuidado diario de las encías y ayuda a prevenir la acumulación de placa bacteriana, favoreciendo el mantenimiento de unas encías saludables durante el tratamiento de ortodoncia.

En pacientes que presentan signos iniciales de inflamación gingival o mal aliento asociado a la acumulación de placa, Parodontax Active Gum Repair Breath Freshener puede ser un complemento útil dentro de la rutina de higiene oral. Su formulación ayuda al cuidado de las encías y proporciona una sensación de aliento fresco gracias a su contenido de zinc, un ingrediente con propiedades antibacterianas ampliamente utilizado en productos para el control del mal aliento. Para maximizar sus beneficios, se recomienda complementar la pasta con el cepillo de cerdas suaves y el enjuague bucal de la misma familia, logrando así un régimen continuo que atiende la salud de las encías de manera integral.

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La ortodoncia no solo busca dientes alineados; también requiere encías sanas. Un tratamiento exitoso depende tanto del trabajo del ortodoncista como del compromiso del paciente con su higiene oral diaria. Cepillarse después de las comidas, limpiar adecuadamente entre los dientes, utilizar los productos recomendados por el profesional y asistir a las citas de mantenimiento son hábitos que marcarán la diferencia en el resultado final.

Una sonrisa bien alineada luce mejor cuando está acompañada de encías sanas. Cuidarlas durante el tratamiento permitirá proteger la inversión realizada y, sobre todo, conservar una salud oral estable mucho después de retirar la ortodoncia.

La autora es periodoncista.