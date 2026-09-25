Cuidarte también es acompañar
En ASSMCA te orientan cómo hacerlo
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Acompañar a alguien en su recuperación también implica cuidarte.
Escuchar sin juzgar, buscar orientación y estar presente pueden hacer una gran diferencia. Pero acompañar no significa cargar a solas con todo el proceso. Descansar, establecer límites y buscar apoyo para ti también son parte del camino.
Hoy SE BUSCA menos juicio y más cariño. También hacia quienes cuidan.
Si necesitas orientación, llama al 988.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.