Acompañar a alguien en su recuperación también implica cuidarte.

Escuchar sin juzgar, buscar orientación y estar presente pueden hacer una gran diferencia. Pero acompañar no significa cargar a solas con todo el proceso. Descansar, establecer límites y buscar apoyo para ti también son parte del camino.

Hoy SE BUSCA menos juicio y más cariño. También hacia quienes cuidan.

Si necesitas orientación, llama al 988.