Cumplir con las obligaciones laborales y no descuidar el manejo de la diabetes es uno de los principales retos que tienen las personas que viven con esta enfermedad en el ambiente laboral. Aspectos como la flexibilidad para acudir a sus citas médicas, así como dedicar tiempo para su cuidado alimenticio y espacio para su tratamiento, no pueden dejarse a un lado porque la salud va de la mano con la productividad.

Siendo la diabetes la tercera causa de muerte en la isla y una enfermedad crónica que cada vez tiene mayor presencia en nuestra población, es necesario evaluar cómo el ambiente de trabajo puede implicar una ayuda o un obstáculo para su control, cuando el 90.6 % de las personas diagnosticadas con diabetes tienen 45 años o más y alrededor de 226 mil aún se encuentran en edad laboral.

PUBLICIDAD

Tomando en cuenta esa realidad, y a tono con el Día Mundial de la Diabetes, que se celebró el pasado 14 de noviembre, la Federación Internacional de la Diabetes lanzó la campaña “Conoce más y haz más por la diabetes en el trabajo”, que visibiliza los retos de esta afección en el ambiente laboral.

“Este año, la campaña fue dirigida a la diabetes en el escenario laboral. Nosotros encontramos que 2 de cada 10 personas con diabetes en Puerto Rico forman parte de la fuerza laboral. O sea, la prevalencia en la fuerza laboral es de un 8.4 %, o unas 101,262 del total de 480,952 personas con diabetes en la isla”, explicó Leonardo Pérez Rivera, educador en salud pública de la Unidad de la Prevención y Control de la Diabetes del Departamento de Salud (DS).

Según Pérez Rivera, las estadísticas del 2024 indican que, en Puerto Rico, 2 de cada 10 personas tenían diabetes, lo que totalizó unas 480,952 pacientes (17.8 %), mientras que para este año (2025), se estima que 2 de cada 10 individuos tienen diabetes tipo 1, y 8 de cada 10 tienen diabetes tipo 2, siendo los grupos de mayor prevalencia los adultos mayores de 65 años con un 35.3 % y las mujeres con un 19.3 %.

Ante esta realidad que vive el país, es importante evaluar los retos de tener diabetes en el trabajo y concientizar tanto a los pacientes, como a sus compañeros y a sus empleadores, para que estén informados y puedan facilitar el trato y la convivencia en los trabajos.

PUBLICIDAD

“En algunos escenarios laborales, hay muchas restricciones para el consumo de alimentos y, en algunos casos, se deniegan esos descansos. Pero dentro de las recomendaciones del tratamiento está que la persona consuma pequeñas cantidades de alimentos y agua cada dos horas. Además, aquellas personas con diabetes tipo 1 necesitan inyectarse la insulina y requieren ese espacio para poder hacerlo. Por eso hay personas que no revelan su diagnóstico: para no ser rechazadas o discriminadas”, señaló el educador.

No poder tener un espacio de cuidado dentro de su jornada laboral puede comprometer la salud del paciente y crear complicaciones adicionales.

“Esto puede crear ansiedad en la persona porque, por un lado, está hacer un trabajo de calidad, pero, por el otro, también está el que se sienta bien. Las complicaciones de la diabetes van a afectar los diferentes órganos, y provocar problemas de circulación o daño renal, entre otras cosas. Eso lo debemos tener en cuenta. Por eso hay que ser empáticos con estos pacientes y establecer ese espacio seguro y privado para ellos. [También] creo que se deben crear esos espacios para educar a la población y a los compañeros sobre lo que implica vivir con diabetes”, insistió Pérez.

Otro de los principales inconvenientes es la falta de flexibilidad para que los pacientes asistan a sus citas médicas, lo que pone en riesgo su salud.

“Para poder mantener el control de su enfermedad, la persona debe visitar al médico y a los especialistas, y si no hay flexibilidad en el trabajo para tener la posibilidad de ausentarse o ir a la cita y regresar al trabajo, eso es un gran reto. Por eso, es importante la empatía y la comunicación para que el paciente y el empleador puedan trabajar en conjunto”, dijo el funcionario del DS.

PUBLICIDAD

Además, el funcionario destacó que muchas personas que viven con diabetes, enfrentan la pérdida de oportunidades de desarrollo y formación porque, en ocasiones, los patronos ven la enfermedad como una limitación.

“Entendemos que uno de los retos es la falta de política en el lugar de trabajo para apoyar a la persona que vive con diabetes, además de la incomodidad a la hora de gestionar dicha enfermedad en el trabajo. Estos son los retos que tenemos, no solo aquí, sino a nivel mundial. Por eso se ha decidido este año concientizar sobre la diabetes en su lugar de trabajo. Hay una carta de derechos para las personas con diabetes que hay que respetar. Además, hay que trabajar para ver cómo podemos, como empleadores, apoyar a esa persona a mantenerse en control de su diabetes”, resaltó el educador. Asimismo, exhortó a las personas a buscar más información acerca del manejo de la diabetes a través de la página www.salud.pr.gov en el área de Programas/Unidad de Control y Prevención de la Diabetes. También pueden llamar al 787-765-2929, extensiones 4430, 4120 o 4127.

Recomendaciones para los pacientes

1. Conoce tus derechos. Busca la Carta de Derechos para Personas con Diabetes en Puerto Rico.

2. Establece un plan para emergencias en el área laboral.

3. Comunica al patrono sobre tu enfermedad para que conozca tu realidad.

4. No sientas temor; comparte el tratamiento recomendado con tu patrono.

5. Procura tener una buena calidad de sueño para que seas más productivo.

6. Mantente físicamente activo; se recomienda realizar actividad física de 30 minutos diarios.

PUBLICIDAD

7. Aliméntate con opciones saludables.

8. Aprende técnicas para gestionar el estrés, porque este puede precipitar las complicaciones.

Recomendaciones para el empleador

1. Proveer adiestramientos para educar a los empleados en torno a la diabetes.

2. Implementar programas para el manejo de la diabetes para beneficio de los empleados.

3. Procurar que las máquinas dispensadoras de meriendas y bebidas cuenten con opciones saludables.

4. En caso de llevar a cabo actividades de confraternización para empleados, proveer alternativas de alimentos saludables.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.