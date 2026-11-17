Viajar nos permite conocer lugares, probar comidas y crear recuerdos. Pero cuando vivimos con diabetes, hay algunos detalles adicionales que debemos considerar antes de comenzar la aventura.

Cuando planificamos un viaje, pensamos en los lugares que visitaremos, los restaurantes y hasta la ropa que llevaremos. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a preparar lo necesario para cuidar nuestra salud?

Vivir con diabetes no tiene que impedirnos disfrutar. La clave está en planificar con tiempo.

Antes de salir: prepara tu maleta

Mi primera recomendación es conversar con tu profesional de la salud, especialmente si viajarás a un lugar con un horario diferente, cambiarás tus horas de comida o caminarás más de lo habitual.

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Prepara una lista de tus medicamentos y materiales para el cuidado de la diabetes. Lleva suficiente para todo el viaje y un poco más por si surgen retrasos.

No olvides tus equipos para medir la glucosa (azúcar en la sangre), medicamentos y materiales para administrarlos. Si utilizas medicamentos que pueden causar un bajón de azúcar, lleva tabletas de glucosa u otra opción de acción rápida.

¡Y algo importante! Si viajas en avión, lleva estos artículos en tu equipaje de mano. Protégelos del calor y frío extremos, siguiendo las instrucciones de cada producto.

La alimentación también viaja contigo

¡Disfrutar de la comida local también es parte de viajar!

Los cambios de horario y las comidas retrasadas pueden afectar tu glucosa. Por eso, lleva agua y meriendas como frutas, nueces o galletas integrales, según tus necesidades.

Recuerda que estas meriendas no sustituyen el azúcar de acción rápida que podrías necesitar para tratar una bajada de glucosa.

En tu destino, procura incluir vegetales, alimentos con fibra y proteínas. Presta atención a las porciones y a los alimentos que contienen carbohidratos, como arroz, pan y pasta.

No se trata de dejar de disfrutar, sino de tomar decisiones que te ayuden a cuidar tu salud.

Durante el viaje: escucha a tu cuerpo

En vacaciones caminamos más, dormimos a otras horas y cambiamos nuestras rutinas. Todo esto puede afectar nuestros niveles de glucosa.

Continúa tomando tus medicamentos según las indicaciones recibidas y mide tu glucosa con la frecuencia recomendada.

Si cambiarás de zona horaria, pregunta antes de viajar si necesitas ajustar los horarios de tus medicamentos. No cambies las dosis por tu cuenta.

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Toma suficiente agua, utiliza zapatos cómodos y revisa tus pies diariamente. Si pasarás muchas horas sentado, procura levantarte o mover las piernas cuando sea posible.

¿Y si surge un imprevisto?

Un vuelo retrasado o una excursión más larga de lo esperado puede cambiar tus planes.

Antes de viajar, pregunta a tu equipo de salud qué hacer si tu glucosa sube o baja demasiado. Identifica dónde puedes recibir atención médica en tu destino y lleva una identificación médica.

Disfruta el destino, sin dejar tu salud atrás

Viajar con diabetes requiere planificación, pero no tiene que limitar tus experiencias.

Con información y las herramientas adecuadas, puedes disfrutar con mayor tranquilidad.

La autora es educadora en salud y coordinadora de los Servicios de Comunicación y Educación en Salud de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes.