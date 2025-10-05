Hoy día, muchas personas recurren al internet para entender mejor su salud. Es común ver vídeos en redes sociales sobre “remedios naturales”, recibir mensajes por WhatsApp con consejos médicos o leer artículos que prometen curas milagrosas. Aunque algunas de estas fuentes pueden parecer útiles, no toda la información en línea es verdadera o segura.

Anabelle Carrión es vicepresidenta auxiliar de Promoción de Salud y Bienestar de MCS. ( Suministrada )

Por eso, es importante saber cómo identificar fuentes confiables que realmente te ayuden a tomar decisiones informadas sobre tu bienestar. Buscar fuentes oficiales y reconocidas te ayudará a tener una información confiable, pero nunca debe ser sustituto de un médico.

¿Cuáles son las páginas más confiables?

Las páginas más confiables suelen ser de instituciones de salud conocidas, por ejemplo:

Gobierno: MedlinePlus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Organización Mundial de la Salud (OMS) y Departamento de Salud de Puerto Rico

MedlinePlus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Organización Mundial de la Salud (OMS) y Departamento de Salud de Puerto Rico Hospitales y universidades: Mayo Clinic, Johns Hopkins, Cleveland University

Mayo Clinic, Johns Hopkins, Cleveland University Organizaciones sin fines de lucro: Asociación Americana del Corazón, Asociación de Alzheimer de Puerto Rico y otras.

La dirección de estas páginas suele terminar en .gov, .edu o .org, lo que indica que son más seguras.

¿Quién escribió la información?

Verifica quién escribió la información. Antes de confiar en lo que lees, pregúntate:

¿Quién escribió este artículo?

¿Es un profesional de la salud?

¿La información está actualizada?

Evita páginas que no mencionan al autor o que usan frases como “cura milagrosa” o “secreto que los médicos no quieren que sepas”.

¿Cuándo publicó?

Revisa la fecha de publicación. La medicina evoluciona constantemente. Asegúrate de que la información que estás leyendo no sea obsoleta. Busca artículos publicados recientemente, de al menos los últimos 5 años.

¿Qué fuentes se utilizan en el artículo?

Compara varias fuentes. Si algo te preocupa, no te quedes con una sola página. Busca en otras fuentes confiables para confirmar la información. Si hay contradicciones, consulta a tu médico o profesional de la salud.

Si es demasiado bueno, probablemente no es cierto

Ten cuidado con los remedios caseros y productos milagrosos. Desconfía de páginas en internet o de las promociones en las redes sociales que venden productos sin respaldo médico o que prometen resultados inmediatos. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea.

Si bien la internet puede ser una herramienta poderosa para cuidar tu salud si sabes cómo usarla bien, siempre debes verificar la fuente. Consulta a profesionales y evita dejarte llevar por rumores o promesas falsas.

En MCS creemos que una persona bien informada toma mejores decisiones sobre su salud. Por eso, nos comprometemos a ofrecerte recursos confiables, accesibles y adaptados a tus necesidades. Ya sea a través de nuestras plataformas digitales, talleres educativos o atención personalizada, estamos aquí para ayudarte a vivir con bienestar y seguridad.

Tu salud es lo más importante y en MCS estamos contigo en cada momento para que disfrutes de salud completa.