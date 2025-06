Generalmente, asociamos los beneficios del ejercicio con tener un cuerpo tonificado o atlético. Sin embargo, los beneficios del ejercicio van mucho más allá del aspecto físico. Es una necesidad vital para gozar de buena salud y mantener el bienestar a largo plazo.

En los hombres, el ejercicio funciona como un poderoso aliado en la protección contra enfermedades cardiovasculares. La actividad física, como el cardio, ayuda a fortalecer el corazón, reducir la presión arterial y mejorar los niveles de colesterol. De ese modo, se disminuye el riesgo de ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares (como derrames cerebrales, por ejemplo).

Además de proteger el corazón, el ejercicio también juega un papel crucial en el equilibrio hormonal masculino. A medida que los hombres envejecen, es común que experimenten una disminución gradual en los niveles de testosterona, la principal hormona sexual masculina. Esta disminución puede resultar en una serie de problemas de salud, como la pérdida de masa muscular, la disfunción eréctil y la fatiga. Los riesgos de que esto suceda pueden reducirse con el ejercicio, especialmente el entrenamiento de fuerza, pues este ayuda a estimular la producción de testosterona y mitiga estos efectos no deseados.

La actividad física también beneficia profundamente la salud mental y emocional del ser humano. Se ha demostrado que el ejercicio reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, a la vez que mejora el estado de ánimo y la autoestima. Además, ejercitarse regularmente puede aumentar la claridad mental, la concentración y la productividad. Esto tiene un efecto positivo en todos los aspectos de la vida, desde lo profesional hasta lo personal.

A pesar de las ventajas evidentes de la actividad física, a muchas personas se les hace difícil incorporar el ejercicio a su rutina de vida. Los argumentos van desde la falta de tiempo o motivación hasta el desconocimiento; es decir, no saben cómo comenzar ni qué rutina adoptar.

Si este es el caso, puedes buscar inspiración en vídeos o redes sociales. También puedes buscar la asistencia de un entrenador personal. Pero, ojo, siempre debes contar con la autorización de tu médico de cabecera para asegurarte de que puedes realizar el ejercicio de tu preferencia. Esto es esencial para que te guíe en cuanto al nivel y el tipo de ejercicios que son seguros para ti, según tu condición física. Por ejemplo, si no has hecho ejercicio en mucho tiempo, no debes comenzar con una rutina intensa, sino con ejercicios leves y aumentar de nivel gradualmente.

No es necesario convertirse en un atleta de élite para cosechar los beneficios del ejercicio. Inclusive pequeñas cantidades de actividad física regular pueden marcar una diferencia enorme. Acciones como caminar a paso ligero durante 30 minutos al día, tres veces a la semana, pueden tener un impacto significativo en tu salud cardiovascular. Además, incorporar ejercicios de fuerza dos veces por semana puede ayudarte a mantener la masa muscular y la densidad de tus huesos. Seguramente, ya haces alguna actividad que disfrutas, como nadar, bailar o practicar deportes. Mantenerlas ayuda a que tu rutina sea variada, haciendo del ejercicio una actividad divertida y sostenible a largo plazo.

Teniendo en cuenta que el ejercicio es un aliado indispensable para la salud, capaz de influir positivamente en tu bienestar físico y mental, es crucial que los hombres tomen conciencia de su importancia y hagan un esfuerzo consciente para priorizarlo. Después de todo, el movimiento es medicina y la salud es el regalo más valioso que tenemos.

Tu primer paso al movimiento

Si nunca has hecho ejercicio o no lo realizas frecuentemente, te compartimos unos tips para que puedas incluir en tu rutina diaria un poco de actividad física: