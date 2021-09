“No hay cosa igual como volver a la isla. Poder estar con tu familia, donde te criaste, hacer lo que te gusta y, sobre todo, ofrecerlo al pueblo tuyo. Es lo más importante de todo”.

El doctor Rafael Couto ofrece desde procedimientos cosméticos, hasta cirugías reconstructivas.

Luego de siete años entrenándose en las universidades y los hospitales líderes en cirugía plástica y reconstructiva de los Estados Unidos, volver al país y establecer su práctica era un sueño a largo plazo para el doctor Rafael Couto.

Aunque contemplaba las posibilidades de regresar, o trabajar en alguna de las instituciones que lo formaron como cirujano, la decisión vino al acogerse a la Ley 14 del 2017 -actualmente sin efecto-, que buscaba retener médicos y traer a quienes migraron a Estados Unidos.

“Le llaman el incentivo del 4 %. Jugó un papel importante en traer un influjo de doctores para acá. No fue mi único motivo, pero, estaría mintiendo si no dijera que fue un factor significativo”, comentó el galeno.

Con su regreso, el cirujano ofrece la tecnología y las técnicas más recientes e innovadoras, basadas en investigación científica, las cuales discute a profundidad con sus pacientes.

“La cirugía cosmética es un procedimiento electivo. El paciente también decide el grado de intervención. La única manera en que eso se da es con una educación completa al paciente. Cuando yo me siento con este, le doy tiempo. Aquí no hay apuro”, explicó.

Desde que abrió su consultorio, en octubre pasado, en el Professional Hospital, en Guaynabo, ha trabajado, primordialmente, procedimientos cosméticos como el Botox®, rellenos y otros inyectables; el facelift, el necklift, la rinoplastía, la cirugía de párpados, la abdominoplastia, la lipoescultura y el aumento de senos.

Para ese último, Couto cuenta con el GalaFlex, creado por uno de sus mentores. Se trata de una malla de un polímero que se adhiere al tejido en diez días y sirve de sostén interno para el implante. La simulación tridimensional (3D) es otro de esos instrumentos innovadores disponibles en la oficina del cirujano, permitiéndole al paciente ver una proyección de cómo quedará su procedimiento, con un 98% de precisión.

El especialista en cirugía reconstructiva, además de la estética, cobró notoriedad, fuera de la comunidad médica, al participar del primer trasplante de rostro de la persona más joven, en Estados Unidos, mientras era jefe de residencia de cirugía plástica del Cleveland Clinic, en Ohio.

“Yo reconstruyo todo. Donde hay un defecto, hay una reconstrucción. Esa es la cosa más linda que tiene este campo. Yo no estoy anatómicamente restringido a una parte del cuerpo”, compartió entusiasmado. “Quiero ver crecer mi práctica en reconstrucción, porque, de verdad, me encanta. Son (cirugías) más complejas, técnicamente. Me llenan demasiado”, añadió.

Para información, llama al 787-422-0004 o búscalo en sus redes sociales.