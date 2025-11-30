Los pulmones son órganos vitales que permiten el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, esenciales para la vida. Sin embargo, su exposición constante al aire y a agentes externos los hace vulnerables a diversas enfermedades.

El doctor José Álvarez- Romagosa es ginecólogo obstetra, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS. ( Suministrada )

Desde infecciones hasta afecciones crónicas e irreversibles, las enfermedades pulmonares constituyen una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Reconocer sus síntomas a tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y el deterioro progresivo de la función respiratoria. Entre ellas se encuentran las siguientes:

Asma bronquial

Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Provoca un estrechamiento reversible de los bronquios que dificulta la entrada y la salida del aire. En los Estados Unidos, hay más de 25 millones de personas afectadas. El asma es una de las enfermedades crónicas más comunes de la infancia, afectando a unos 6 millones de niños en los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Síntomas característicos:

Dificultad para respirar, especialmente por la noche o al despertar.

Tos persistente, a menudo seca o con poca flema.

Silbidos o “pitos” en el pecho (sibilancias).

Sensación de presión en el pecho.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

“EPOC” es un término que agrupa dos enfermedades principales: la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Ambas causan una obstrucción progresiva e irreversible del flujo aéreo. La EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo y, en 2021, ocasionó 3.5 millones de defunciones, lo que representa aproximadamente el 5 % de todas las defunciones a nivel mundial. El tabaquismo es el factor más crucial. También influye la exposición al humo de leña o a la contaminación ambiental.

Síntomas:

Tos crónica con expectoración (más de tres meses al año).

Dificultad para respirar que empeora con los años.

Fatiga al realizar esfuerzos mínimos.

Coloración azulada en los labios o en los dedos (cianosis) en fases avanzadas.

Neumonía

Es una infección aguda del tejido pulmonar, generalmente causada por bacterias como Streptococcus pneumoniae, virus o, con menor frecuencia, hongos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que es una causa principal de muerte en niños menores de 5 años, pero se puede prevenir mediante vacunas, nutrición y el control de factores ambientales.

Síntomas más frecuentes:

Fiebre alta con escalofríos.

Tos productiva con flema amarillenta o verdosa.

Dolor torácico al respirar.

Dificultad para respirar y fatiga intensa.

Tuberculosis pulmonar

La tuberculosis (TBC) es una infección producida por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Aunque puede afectar cualquier órgano, el pulmón es el más común. Se transmite al inhalar microgotas expulsadas por una persona infectada.

Síntomas característicos:

Tos persistente por más de tres semanas.

Flema con sangre (hemoptisis).

Fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso.

Fatiga general y falta de apetito.

Cáncer de pulmón

Es el cáncer más frecuente y una de las principales causas de muerte por cáncer en todo el mundo, según la OMS y otras fuentes. Se desarrolla cuando células anormales forman tumores en los pulmones y el tabaquismo es la causa principal en más del 80 % de los casos.

Factores de riesgo: El tabaquismo es responsable de más del 80 % de los casos, aunque también influye la exposición al radón, al asbesto o a la contaminación ambiental.

PUBLICIDAD

Síntomas de alarma:

Tos persistente que no mejora.

Tos con sangre.

Dolor torácico constante.

Pérdida de peso y apetito sin causa aparente.

Ronquera o dificultad para tragar.

Fibrosis pulmonar

La fibrosis pulmonar se caracteriza por la cicatrización progresiva del tejido pulmonar, que se vuelve rígido e impide el intercambio adecuado de gases como el oxígeno. Puede ser idiopática (sin causa conocida) o secundaria a exposiciones tóxicas, medicamentos o enfermedades autoinmunes.

Síntomas más comunes:

Falta de aire al hacer esfuerzos mínimos.

Tos seca persistente.

Fatiga y pérdida de peso.

Dedos en forma de “palillo de tambor” (acropodia).

Embolia pulmonar

Esta ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria del pulmón. Suele originarse en las venas profundas de las piernas (trombosis venosa profunda). Es una emergencia médica que requiere atención inmediata.

Síntomas de urgencia:

Dificultad súbita para respirar.

Dolor torácico que aumenta al inspirar.

Palpitaciones o taquicardia.

Tos con sangre o sensación de mareo.

En resumen, las enfermedades pulmonares, aunque diversas en origen y gravedad, comparten un elemento común: la importancia de la detección temprana. Escuchar a los pulmones —ese silbido, esa tos que no se va, ese cansancio injustificado— puede salvar vidas. Con prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, es posible mantener la salud respiratoria y mejorar la calidad de vida, respirando con libertad y plenitud. En MCS nos preocupamos por tu salud y bienestar para que tengas una Salud Completa siempre.