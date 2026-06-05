AbbVie anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó DECNUPAZTM (pivekimab sunirine-pvzy) para el tratamiento de pacientes adultos con neoplasia blástica de células dendríticas plasmocitoides (BPDCN, por sus siglas en inglés), una forma agresiva y ultrarrara de cáncer hematológico que hasta ahora contaba con opciones terapéuticas limitadas.

La aprobación marca un avance significativo para los pacientes que viven con esta enfermedad, caracterizada por su rápida progresión y por la alta probabilidad de recaída luego de los tratamientos convencionales. Además, DECNUPAZ es el primer y único conjugado anticuerpo-fármaco (ADC, por sus siglas en inglés) aprobado para el tratamiento de BPDCN que puede iniciarse en un entorno ambulatorio.

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AbbVie informó que la decisión regulatoria se fundamentó en los resultados del estudio clínico global de fase 1/2, CADENZA, diseñado para evaluar la seguridad y eficacia del medicamento en pacientes con esta enfermedad.

“Para pacientes que viven con cánceres raros, el progreso de las investigaciones puede hacer un cambio en sus vidas”, explicó Roopal Thakkar, vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo, y oficial científico principal de AbbVie. “Esta aprobación brinda una nueva opción para tratar BPDCN y demuestra nuestra determinación de impulsar avances significativos para los pacientes afectados por cánceres difíciles de tratar”.

A menudo, los pacientes con BPDCN presentan lesiones cutáneas, y la enfermedad puede propagarse con rapidez hacia la médula ósea, los ganglios linfáticos y el sistema nervioso central. Por lo regular, la enfermedad afecta a hombres adultos entre los 60 y 70 años de edad.

A pesar del tratamiento inicial con quimioterapia intensiva, que pudiera incluir trasplante de células madre, muchos pacientes presentan recaídas, lo que ha impulsado la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas.

“BPDCN es una enfermedad agresiva con opciones terapéuticas hasta ahora limitadas, en particular para pacientes con enfermedad recidivante o refractaria”, explicó Naveen Pemmaraju, M.D., profesor de leucemia del MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas. “Pivekimab sunirine-pvzy es el primero y único ADC dirigido contra CD123 que puede iniciarse en un escenario ambulatorio y ofrecer un beneficio significativo para los pacientes con BPDCN en necesidad de alternativas de tratamiento nuevas”.

En el ensayo de fase 1/2, CADENZA, los pacientes recién diagnosticados con BPDCN que recibieron tratamiento con DECNUPAZ demostraron respuestas duraderas clínicamente significativas.

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Las reacciones adversas más frecuentes (≥20%) fueron edema, cansancio, dolor musculoesquelético, hemorragia, reacciones relacionadas con la infusión, náuseas y diarreas. DECNUPAZ contiene un recuadro de advertencia de hepatotoxicidad, que incluye enfermedad venooclusiva hepática y advertencias y precauciones de reacciones relacionadas con la infusión, edema, reacciones alérgicas a los sulfitos y toxicidad embriofetal.

Se le exhorta a notificar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Accede a www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulta la Información de Prescripción completa, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA.

Si tienes dificultad para pagar tu medicamento, AbbVie podría ayudar. Accede a www.AbbVie.com/PatientAccessSupport para más información.