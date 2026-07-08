AbbVie (NYSE: ABBV) anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó SKYRIZI® (risankizumab-rzaa) para el tratamiento de niños de seis años o más con psoriasis en placas de moderada a severa que son candidatos a recibir terapia sistémica o fototerapia, o artritis psoriásica activa.

Además, se aprobó una nueva jeringuilla precargada de 55 mg para la dosificación a base de peso de los pacientes que pesan menos de 88.2 libras mientras que las actuales jeringuillas precargadas y plumas de 150 mg que están disponibles están aprobadas para pacientes que pesan 88.2 libras o más.

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“La psoriasis en placas y la artritis psoriásica pueden afectar mucho más que la piel y las articulaciones; estos padecimientos pueden cambiar la vida cotidiana y alterar las experiencias importantes de la infancia”, expresó Roopal Thakkar, M.D., vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo y oficial científico principal de AbbVie.

SKYRIZI es ahora el primero y único inhibidor de IL-23 aprobado en Estados Unidos para pacientes pediátricos de seis años o más que pesan menos de 88.2 libras con psoriasis en placas o artritis psoriásica.

Para las familias que afrontan estas enfermedades crónicas, expandir el acceso a tratamientos con eficacia comprobada es un apoyo en el manejo optimizado de enfermedades y amplía los estándares de atención establecidos para pacientes más jóvenes.

Cerca del 30 % de las personas que desarrollan psoriasis presentan síntomas antes de los 18 años. Cada año, cerca de 20,000 niños menores de diez años son diagnosticados con psoriasis en Estados Unidos y se estima que 14,000 niños son afectados por la artritis psoriásica.

Los síntomas de psoriasis y artritis psoriásica en niños pueden interferir con la movilidad y las actividades cotidianas, lo que representa una carga adicional para los cuidadores.

“En los niños afectados por enfermedades mediadas por el sistema inmunitario, las visitas médicas, las incertidumbres y el peso emocional de vivir con una enfermedad crónica pueden cambiarles la infancia”, expresó Leah Howard, J.D., presidenta y oficial ejecutiva principal de la National Psoriasis Foundation. “Tener disponible un tratamiento aprobado, tanto para una enfermedad de la piel como de las articulaciones dirigido a los pacientes más jóvenes, brinda a las familias otra muy necesitada opción y ofrece una medida de esperanza según afrontan las dificultades causadas por estas enfermedades”.

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Acceso y apoyo al paciente

AbbVie tiene el compromiso de ayudar a las personas a tener acceso a SKYRIZI y a otros medicamentos, incluido el ofrecimiento de un programa de apoyo para el paciente y una tarjeta de copago que puede reducir los gastos del desembolso a tan poco como $0 al mes para pacientes elegibles con seguro comercial.

Para personas con seguro médico limitado o que no cuentan con seguro médico, AbbVie les ofrece myAbbVie Assist, un programa de asistencia para el paciente que provee SKYRIZI sin ningún costo a los que califican.

Encuentra más información sobre este programa de asistencia en www.AbbVie.com/myAbbVieAssist.