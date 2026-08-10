Hace cinco años, Camila Andrea Bermúdez García inició la batalla más importante de su existencia: enfrentar un diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, mientras comenzaba sus estudios de medicina en Ponce.

Sin embargo, para llegar a la determinación médica, la joven de 29 años tuvo que pasar de galeno en galeno, pues, según los especialistas, los resultados de varios análisis, incluidas las tomografías, indicaban que se trataba de una neumonía.

Al compartir su historia, Camila Andrea, quien lleva más de un año en remisión, adelantó que su diagnóstico se dio en un momento en el que los nuevos tratamientos aumentan la expectativa de vida.

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“Estaba haciendo voluntariado en las clínicas de vacunación con la Escuela de Medicina de Ponce. Todavía estábamos en la pandemia del COVID-19 y, de la nada, llegué a mi casa y expulsé un buche de sangre. Eso fue en 2021. Salimos corriendo a ver si conseguíamos a alguien que me hiciera una placa de pecho. Pero no conseguimos a nadie hasta el otro día”, contó.

De acuerdo con Camila Andrea, quien tiene un bachillerato en Ciencias Biomédicas y una maestría en Ciencias Médicas, el resultado de la radiografía mostraba un nódulo de unos 4 centímetros.

Tras el hallazgo, fue referida para realizarse una tomografía computarizada, la cual confirmó la existencia de una masa en el pulmón derecho.

No obstante, por su edad, se hizo cuesta arriba que dieran continuidad a los exámenes médicos ya que “pensaban que era una neumonía consolidada, una bacteria que se alojó en el pulmón, un hongo, entre otras cosas”, dijo.

Así transcurrió un año, hasta que el descubrimiento volvió a reflejarse en un PET scan.

“A todo esto, el especialista decía que era un hongo o una bacteria y que debía sacar ese pedacito de pulmón”, lamentó al mencionar que la búsqueda de respuestas los llevó a un cirujano cardiotorácico.

Confirman sus sospechas

Tras una biopsia de cuña realizada en septiembre de 2022, el especialista notó “algo raro”. Al despegar el pulmón derecho, se topó con que el tumor había aumentado a 6 centímetros; “prácticamente del tamaño de una bola de golf”.

Fue entonces que extrajo un pedazo del órgano dañado con el objetivo de enviarlo a patología, en donde se confirmó la presencia del “adenocarcinoma de pulmón en el lóbulo superior derecho”.

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“En ese momento, pensaban que era metástasis porque mi tipo de cáncer imita las células del sistema gastrointestinal. Jamás nos esperábamos esto y menos por mi edad. Ahí empieza todo este trajín”, recordó.

En tanto, la paciente tuvo que someterse a una cirugía secundaria en diciembre de 2022, realizada en el Hospital Menonita de Cayey, cuando “me sacaron el lóbulo superior derecho completo”.

Lamentablemente, su pulmón colapsó.

“El neumólogo me dio un curso de antibióticos bien fuerte y se me cayó todo el pelo. Luego empiezo un curso de cuatro quimioterapias y varias rondas de inmunoterapia”, sostuvo.

De vuelta a su peor pesadilla

A pesar de su mejoría, la enfermedad regresó en 2024. Nuevamente, la delató un buche de sangre. Una tomografía identificó “nódulos nuevos”.

Para su sorpresa, en medio del segundo incidente, los especialistas entendían que “no era nada”, por lo que intentaron administrarle antibióticos.

Así las cosas, llegó a la oficina del oncólogo José Lozada Costas, que validó la aparición del adenocarcinoma de pulmón en estadio 2. Esta vez, “se había corrido al mediastino, que es el espacio central del tórax ubicado entre los pulmones”.

“Ya estaba para que me dieran de alta del primer tratamiento, de no ser por el neumólogo y el oncólogo de ahora, posiblemente no estuviera aquí para contarlo”, dijo.

El proceso del tratamiento

Su segunda experiencia con el cáncer conllevó un tratamiento más agresivo que el anterior, con cinco rondas de radiación, seguidas por seis ciclos de quimioterapia.

“La última ronda fue en 2025. Actualmente estoy en remisión; en mantenimiento con un anticuerpo monoclonal. Fue un alivio escapar del cáncer una vez, pero fueron dos veces, especialmente el cáncer de pulmón, que es tan agresivo. A mi edad, no es común”, aseveró.

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Tras cinco años en la batalla contra la enfermedad, la ponceña señaló que “gracias a Dios, me diagnosticaron en la era dorada del cáncer de pulmón”.

“Cada día salen más opciones con tratamientos que van directamente hacia la mutación que uno tiene. Los tratamientos de radiación han cambiado muchísimo y ayudan a eliminar el cáncer. Los anticuerpos monoclonales y la inmunoterapia “son los que están manteniendo a la gente viva”, reveló.

“Esto funciona. Yo soy un ejemplo de esto porque he logrado mantenerme estable. Llevo más de un año en tratamiento con anticuerpos monoclonales. Antes, la expectativa de vida con cáncer de pulmón, después de los cinco años, era del 20 %. Ahora es mayor”, agregó.

Entretanto, ensayos clínicos apuntan hacia el KRAS, un tratamiento que “está curando a las personas con cáncer de páncreas” y que pudiese ser administrado en pacientes de cáncer de pulmón.

Metas claras

Por otro lado, reveló que su sueño es completar su doctorado en medicina para convertirse en oncóloga.

No obstante, su solicitud está en lista de espera en la Escuela de Medicina San Juan Bautista, en Caguas.

“Una de las cosas más difíciles en este proceso no ha sido enfrentar el diagnóstico nada más, sino continuar con mi formación académica, porque, de ser una enfermedad catastrófica, se ha vuelto una crónica. El sistema no siempre está preparado para ayudarnos a reintegrarnos”, expresó.

Sin embargo, esta experiencia de vida le ha servido para enfocarse y dirigirse hacia su nuevo propósito: “ayudar a pacientes con cáncer, especialmente jóvenes adultos como yo”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.