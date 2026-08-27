Lamentablemente, a veces sucede. Los pacientes con mieloma múltiple recaen. Los análisis de sangre y orina vuelven a mostrar la proteína asociada a la enfermedad y las células malignas comienzan a aumentar nuevamente en la médula ósea.

Pero ahora, esas personas que se enfrentan a una primera recaída cuentan con ZENBEXUS (iberdomida), de Bristol Myers Squibb, una terapia que inaugura una nueva clase de medicamentos contra este tipo de cáncer en la sangre y que acaba de recibir la aprobación acelerada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

“Representa un avance grandísimo porque estamos viendo un nuevo mecanismo de acción que no teníamos previamente”, resaltó el hematólogo oncólogo Joel López Figueroa. “Este nuevo agente le ofrece al paciente el poder controlar la enfermedad de una manera rápida y con un perfil de seguridad que puede realmente tolerar”.

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Se estima que, durante este año, 36,000 personas serán diagnosticadas con mieloma múltiple en Estados Unidos y que sobre 10,850 podrían morir a causa de esta enfermedad, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer.

De hecho, mundialmente, es el segundo cáncer en la sangre más frecuente y representa el 10 % de todas las neoplasias hematológicas, de acuerdo con el Cancer Research Institute.

¿Qué es el mieloma múltiple?

“Lo que ocurre es que las células plasmáticas, esas que producen anticuerpos, se descontrolan y empiezan a reproducirse rápidamente dentro de la médula ósea”, explicó el presidente de la Asociación de Hematología y Oncología Médica de Puerto Rico.

Con el tiempo, la enfermedad puede afectar los huesos, los riñones y el sistema inmunitario.

Entre los factores asociados a un mayor riesgo se encuentran los antecedentes familiares de mieloma múltiple, algunas enfermedades de la sangre y la exposición previa a determinados tratamientos de quimioterapia o radiación. Además, es más común en adultos mayores.

Por eso, los síntomas suelen confundirse con molestias asociadas al envejecimiento, como dolores óseos, debilidad, fracturas y fatiga. Sin embargo, también pueden presentar anemia severa y problemas renales.

Para llegar al diagnóstico, los especialistas recurren a análisis de sangre y orina, estudios de imágenes y una biopsia de la médula ósea que permite determinar la presencia y la cantidad de células plasmáticas.

Actualmente, la quimioterapia no suele ser el centro de la estrategia terapéutica. En su lugar, los médicos combinan inmunoterapias y terapias dirigidas, tomando en cuenta las características y condiciones particulares de cada paciente.

Una nueva clase de tratamiento

En ese escenario es que entra ZENBEXUS (iberdomida), el primer agente aprobado de una nueva clase de terapias, los degradadores de proteínas moduladores de cereblon (CELMoD), diseñados para actuar dentro de las células malignas.

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“Básicamente, es un tipo de molécula que bloquea ciertos mensajes para tratar de que esas células de mieloma no se sigan dividiendo y se vayan muriendo, permitiendo que las células saludables sean las que crezcan”, detalló el especialista.

La novel medicación destaca por ser menos invasiva, ya que no incluye medicamentos intravenosos.

La combinación, aprobada para pacientes que ya han tenido un tratamiento previo, se compone de una inyección subcutánea de daratumumab e hialuronidasa-fihj, junto con ZENBEXUS (iberdomida) y dexametasona por vía oral.

“Ha tenido resultados prometedores”, especificó.

Los ensayos clínicos demostraron que casi el doble de pacientes —41 % versus el 21 % de la otra combinación en el mercado— tuvo una respuesta completa con enfermedad mínima residual negativa, lo que significa que no se detectaron células cancerosas por encima del límite de sensibilidad de las pruebas utilizadas.

“Los estudios han demostrado que el medicamento es eficaz”, precisó el médico afiliado al Programa de Trasplante de Médula Ósea e Inmunoterapia Celular del Hospital Auxilio Mutuo de San Juan.

Si bien pueden surgir efectos secundarios conocidos, como la disminución de los glóbulos blancos, infecciones o riesgo de coágulos, “los médicos tomamos acciones para tratar de evitarlos”, puntualizó el experto. “Le damos al paciente, de ser necesario, medidas de profilaxis, como anticoagulantes, antibióticos o algún medicamento para prevenir la baja en los conteos de sangre”.

En términos de tolerancia, el 7.8 % de los pacientes tuvo que suspender el tratamiento por reacciones adversas. Asimismo, está estrictamente contraindicado en mujeres embarazadas por su toxicidad embriofetal.

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Una opción prometedora

El nuevo medicamento estará disponible en Puerto Rico a partir de septiembre.

Su llegada, apuntó López Figueroa, amplía el arsenal terapéutico disponible para atender este tipo de cáncer en la sangre.

“Son terapias que cada vez se van simplificando, con un perfil de efectos secundarios mucho menor y con alta efectividad”, sostuvo. “Y, al final del día, lo más importante es que hay esperanza y un nuevo tratamiento para estos pacientes”.

Para más información y orientación médica, puede contactar al hematólogo oncólogo Joel López Figueroa, quien tiene su práctica en Legacy Senior Living en Humacao, llamando al 787-266-9151.