Cuando las miradas y atenciones se centran en el impacto de la pandemia del COVID-19, otros virus como la influenza y el dengue siguen siendo una amenaza para la salud de los puertorriqueños.

El doctor Víctor Ramos Otero, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), estableció que la influenza, virus que originó una pandemia en el 1918, aun cobra la vida de alrededor de 10 mil personas al año en los Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, cuando hay brotes, pueden fallecer entre 3 y 20 personas, aunque se han dado epidemias en la isla sin que ocurran fallecimientos.

“La influenza es un virus que se transmite por aerosol, igual que COVID-19 y que el catarro común. En 1918 provocó una pandemia y después ha habido otras pandemias menores que la original, pero se distribuyó por todo el mundo”, explicó Ramos Otero.

En cuanto a los síntomas, la influenza presenta ciertas similitudes con el COVID-19, pero hay unas diferencias específicas, por lo que el médico recomendó tener siempre la sospecha de que pueda ser COVID-19, “hasta que se demuestre lo contrario”, dijo.

“Con la influenza tienen fiebre alta y bastante debilitante, incluso más alta que el COVID-19. Tiene el asunto que más lo diferencia que tiene un malestar significativo en el cuerpo, dificultad respiratoria. No tiene lo de la perdida de gusto y olfato que tienen las variantes de COVID-19, aunque no está en ómicron. Pero, eso también puede ser tricky [delicado] porque puedes tener pérdida de gusto y olfato, por la congestión que tienes y no por COVID-19”, aclaró el pediatra, quien dijo que, en el caso de los niños, la influenza también puede provocar problemas gastrointestinales, que no se presentan en los adultos.

En la actualidad, existen las herramientas necesarias para batallar con la influenza, a pesar de que hay miles de variantes, pero no todas son clínicamente significativas.

“Lo que se hace para la vacuna de influenza es que se cogen las sepas que más circularon el año anterior y con eso se prepara la vacuna de temporada. En la última vacuna está la influenza H1N1 (pandemia 2009), H3N2, (influenza A que más que circula) y la influenza B. Pero, para influenza, tenemos toda la gama de herramientas; tenemos vacuna para prevención, tratamiento para pacientes leves y moderados, y para pacientes cuando terminan ya en el hospital”, sostuvo.

En términos de riesgo, el presidente del CMCPR dijo que son los adultos mayores y los niños pequeños los que corren mayor riesgo de morir por influenza y afirmó que el uso de mascarillas para proteger del COVID-19, ha tenido un impacto significativo en la reducción de casos en los últimos dos años.

“Cuando comenzamos a usar mascarilla, no solo bajó COVID-19 sino también la influenza y todo lo que se trasmite por aerosoles. En el 2020 hubo una reducción dramática de casos de influenza. En el 2021 empezó a subir y en el 2022 subirá más hasta que eventualmente llegue a los niveles usuales”, indicó el médico.

Dengue: Igual de peligroso

En el caso del dengue, es un virus endémico de Puerto Rico que se transmite por vectores. Esto, cuando el mosquito Aedes aegypti se infecta picando a alguien infectado y continua su trasmisión del virus. La peligrosidad de estos insectos es tal que “son la segunda especie que más personas mata en el mundo, (después de la gente), por las distintas enfermedades que transmiten a nivel mundial”, mencionó el doctor Ramos Otero.

Sin embargo, en años recientes, hubo una reducción en casos de dengue, lo que creen puede deberse al paso del huracán María (2017).

“Ciertamente, tuvimos una baja dramática en casos de dengue después del huracán María. Se especula el huracán mató a todos los mosquitos y los nuevos no están infectados. Hubo una epidemia bien grande en otras islas del Caribe, en Centro y Sur América en estos años, y no ha habido en Puerto Rico, por eso se cree que fue un efecto del huracán. Pero, ciertamente, los mosquitos se han ido infectando y han aumentado los casos”, explicó.

Los síntomas característicos del dengue suelen ser fiebre alta, que puede durar cinco días, malestar general, dolor detrás de los ojos y un sabor metálico en la boca. También pueden surgir síntomas gastrointestinales y respiratorios, y pueden subir las enzimas y afectar el hígado.

“También puede afectar la coagulación, por eso terminan sangrando las personas porque bajan las plaquetas y, si bajan de 20 mil, puede sangrar. Las personas a las que les da una enfermedad crítica desarrollan lo que llaman shock, que es una deshidratación tan y tan severa que te baja la presión, te puede dar agua en los pulmones, la gente se pone bien mala”, advirtió el presidente del CMCPR.

Actualmente, no existe un medicamento que cure el dengue. El tratamiento actual es la hidratación. No obstante, el doctor confirmó que ya se aprobó por primera vez una vacuna para el dengue para pacientes pediátricos entre las edades de los 9 y los 16 años, aunque tiene sus limitaciones.

“Se llama Dengvaxia y esperamos que próximamente se empiece a administrar. Pero, es una vacuna complicada porque requiere tres dosis y dos pruebas, ya que tienes que haber tenido enfermedad previa de dengue para poderte poner la vacuna. Te puede dar hasta cuatro veces dengue con cada uno de los cuatro tipos, pero está identificado que la segunda vez que te da dengue es peor, así que tiene que haberse comprobado una infección previa para poderle poner la vacuna porque podría ser peor que el remedio. Por eso es una vacuna complicada, pero estamos teniendo reuniones a ver cómo lo vamos a hacer, pero ya está aprobada y va a estar disponible”, confirmó Ramos, quien exhortó a la ciudadanía a eliminar los criaderos para contener el virus.