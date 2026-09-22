En 1895 un conserje llamado William H. Lillard fue donde el Dr. D.D. Palmer, quejándose de que luego de hacer un movimiento por debajo de una escalera, escuchó un “pop” en la parte superior de su espalda y, desde entonces, perdió la audición.

El Dr. Palmer palpó el área y sintió un abultamiento que identificó como una restricción del movimiento de una vértebra; la ajustó y, al día siguiente, Lillard le dijo que podía oír los carruajes en la calle.

Muchos se preguntan: ¿Qué tiene que ver la quiropráctica con la audición o con cualquier otro problema de salud visceral? Esto sucede porque la gran mayoría de las personas asocian el tratamiento quiropráctico con el dolor de espalda, cuello o con nervios pinchados. Esta es una impresión sumamente limitada.

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El sistema nervioso central controla todas las funciones del cuerpo (músculos, órganos, etc.) y estos nervios que se originan en el cerebro descienden por el cordón espinal que está protegido por la columna vertebral y de ahí salen a los órganos, ligamentos, tendones y músculos.

Cuando surge un problema en la columna vertebral, que puede ocurrir por múltiples razones (fuerzas indebidas, mala postura, accidentes, falta de tono muscular, etc.), esto puede interferir con la transmisión del impulso nervioso a los tejidos del cuerpo. Inicialmente, surge el dolor en la columna: este es el aviso de que algo anda mal. Es importante prestar atención y buscar ayuda para corregir el problema. Tratar el dolor con medicamentos es tratar el síntoma y no atender el problema.

De no corregirse a tiempo, surge el daño por los cambios degenerativos en las articulaciones de la columna y también el de los nervios que llevan el mensaje a los diversos órganos. Esto, con el tiempo, puede convertirse en un problema mucho más difícil de manejar. Lo ideal es manejarlo a tiempo antes de que los cambios degenerativos se apoderen.

Hoy en día, el quiropráctico utiliza varias técnicas o modalidades tanto para diagnosticar, localizar el problema y tratarlo con los ajustes para alinear las vértebras y restaurar la función, como para acelerar la sanación con terapias, ejercicios, nutrición y otras recomendaciones.

El doctor en quiropráctica es el mejor aliado en el manejo de la salud. La visita al quiropráctico no debe ser solo cuando hay dolor, sino como parte del cuidado preventivo para que examine la columna y asegure que todo esté en buen funcionamiento, para que el sistema nervioso pueda hacer su trabajo y brindar calidad de vida y salud.

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En Puerto Rico, la Asociación de Quiroprácticos de Puerto Rico (AQPR) trabaja para educar al público y fortalecer el ejercicio profesional. La AQPR promueve la educación continua, el intercambio entre colegas, el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables y el desarrollo de iniciativas que apoyen un servicio de calidad. Una profesión actualizada y organizada está mejor preparada para responder a las necesidades de sus pacientes y de la comunidad.

Por eso, extendemos una invitación a los doctores en quiropráctica de Puerto Rico para formar parte de la AQPR. La membresía brinda oportunidades de educación, colaboración y participación en los asuntos que inciden en la profesión. Cada nuevo miembro aporta experiencia, ideas y compromiso a una comunidad profesional que busca avanzar de manera responsable.

Al público, lo invitamos a conocer más sobre la quiropráctica y a consultar a un doctor en quiropráctica debidamente licenciado cuando presente dolor, rigidez o limitaciones que afecten su movimiento. Cuidar la salud musculoesquelética comienza por prestar atención a las señales del cuerpo, buscar una evaluación adecuada y participar activamente en las recomendaciones para la recuperación y el bienestar.

Para más información, visita asociacionquiropracticos.com.