La prediabetes es una etapa temprana donde las personas comienzan a presentar algunos niveles “anormales” de glucosa en la sangre. Aunque es el indicio de un posible desarrollo de la diabetes, es importante conocer que, en esa etapa temprana, se puede revertir el avance de la enfermedad, siempre y cuando se tomen las medidas correctivas en los estilos de vida del paciente a tiempo.

“En esa primera etapa, conocida como prediabetes, el paciente no cumple con los criterios diagnósticos de azúcar; no es normal el nivel, pero tampoco cumple con los criterios de diabetes. Es el momento donde el paciente puede hacer algo para evitar que se convierta en diabetes”, explicó la endocrinóloga Margarita Ramírez Vick, directora del Programa de Endocrinología del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

PUBLICIDAD

Según la especialista, la diabetes es un desorden en el metabolismo del azúcar, de la glucosa, en el cuerpo. “La más común, la diabetes tipo 2, mayormente se da en los adultos, pero en los niños y los adolescentes se está diagnosticando más a causa de la obesidad”, detalló.

En la diabetes tipo 2, ocurre una resistencia a la insulina, lo que quiere decir que el cuerpo, por el exceso de carbohidratos que ingiere, hace que el páncreas produzca mucha insulina para tratar de metabolizar ese exceso que se está ingiriendo en la dieta.

“El paciente va desarrollando una resistencia a la insulina que lo que quiere decir es que necesita una mayor cantidad de insulina para provocar el mismo efecto. El páncreas tiene que producir unas cantidades inmensas de insulina para tratar de bajar los niveles de glucosa en la sangre. Cuando no puede compensar, los niveles de azúcar empiezan a subir en la sangre después de las comidas. Ahí empiezan los síntomas de la diabetes”, expuso la endocrinóloga.

Según la experta, el problema de la prediabetes radica en que no presenta síntomas, por lo que hay que detectarlo en chequeos de rutina a personas con factores de riesgo altos, que son aquellas que están sobrepeso, tienen historial familiar de diabetes, mujeres que hayan tenido diabetes durante el embarazo y personas sedentarias.

“Cuando estamos en prediabetes, el azúcar sube más allá de lo normal, pero no llega a los niveles que usualmente dan síntomas. Si te enteras cuándo estás en prediabetes es más fácil porque todavía no estás diabético fullˈ, pero ya se pueden ver complicaciones porque, desgraciadamente, aunque no estés diabético, los pacientes en prediabetes están en alto riesgo de eventos cardiovasculares, inclusive, se puede ver ya una de las complicaciones de diabetes, que es la retinopatía”.

PUBLICIDAD

“Por eso la importancia de detectarla a tiempo. Incluso, si la persona es diabética, puede revertir la condición, si no ha pasado tanto tiempo y si todavía ese páncreas es funcional, pero dependerá mucho de que el paciente realice los cambios que el médico le recomiende”.

¿Cómo revertirla?

Según la endocrinología, en la prediabetes es vital hacer cambios para revertir el avance de la condición e impedir que se convierta en un paciente diabético. Lo primordial es bajar de peso.

“Lo más importante es hacer cambios en los estilos de vida para bajar de peso. Si tienes sobrepeso, no necesariamente tienes que llegar a tu peso ideal, pero si bajas de un 5 a un 10% de tu peso, eso te va a evitar el que desarrolles la diabetes. Bajar de 15 a 20 libras en una persona en sobrepeso va a hacer la diferencia”, sostuvo.

Lograr bajar de peso conlleva un cambio en los estilos de vida, sobre todo en la alimentación, por lo que la doctora recomendó que todo paciente en prediabetes lleve una dieta baja en carbohidratos.

“No tiene que ser una dieta keto, pero debes limitarte. Se supone que, en ese plato, la mitad sean ensalada y vegetales; que un cuarto del plato tenga la carne o la proteína y el otro cuarto del plato sean los carbohidratos (pasta, arroz, viandas, pan o frutas)”, recomendó la experta, quien, a su vez, aclaró que “hay que tener un límite en las cantidades de frutas, pues no es que sean dañinas, pero si comes demasiadas, eso es azúcar”.

PUBLICIDAD

Otra de las vías principales para revertir la diabetes es realizar ejercicios diariamente. “Hay que aumentar la actividad física, hacer una caminata de media hora. También se ha demostrado que, después de cada comida, hacer 10 minutos de alguna actividad física tiene un efecto notable”.

La doctora Ramírez también recomendó utilizar el medicamento metmorfina (bajo la supervisión de un médico), el cual es otra herramienta en la lucha contra la diabetes.

“Casi todo diabético lo utiliza y se ha visto que, si se usa en pacientes con sobrepeso con prediabetes, puedes reducir el riesgo de que se conviertan en diabéticos. Es un medicamento fácil de usar, que casi todo el mundo tolera y que te puede prevenir la diabetes”, explicó Ramírez, quien también recomendó que todo paciente con prediabetes no fume y mantenga su presión arterial controlada.

“Es bien importante darle el mensaje a los pacientes de que esto no es un diagnóstico de vida o muerte; no es un diagnóstico que ya no tiene remedio, pero va a ser progresivo, si no hacen nada”, puntualizó la endocrinología.