La salud mental no ocurre en un consultorio aislado de la realidad; ocurre en medio de la vida misma. Se manifiesta mientras respondemos un mensaje incómodo en el teléfono, al revisar una cuenta bancaria que no cuadra, al intentar mantener la calma en medio de diferencias familiares o en esos momentos en que sentimos que el país, el trabajo o la vida entera nos sobrepasa. Es ahí, en lo cotidiano y sin filtros, donde la salud mental toma su forma más honesta, no como un concepto teórico, sino como una experiencia que necesita ser atendida y gestionada en tiempo real.

El licenciado José Efraín Rodríguez Agosto es psicólogo y colaborador de MCS. ( Suministrada )

En lo cotidiano

Pocas veces tenemos el lujo de “pausar la vida” para sentirnos mejor. Por el contrario, nos vemos obligados a funcionar mientras procesamos emociones complejas: ansiedad ante la incertidumbre económica, frustración en el entorno laboral, cansancio emocional por responsabilidades familiares o incluso saturación por la sobreexposición a noticias y redes sociales.

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No se trata de esperar a estar bien para vivir, sino de aprender a vivir mientras nos regulamos.

Una mirada comunitaria

Pensemos en una escena común: una persona comienza su día revisando el celular. Antes de levantarse de la cama, ya ha recibido correos del trabajo, noticias alarmantes y comparaciones silenciosas en redes sociales. Así entramos en alerta sin haber dado el primer paso del día. Esto no es trivial. Es una activación constante que, sin darnos cuenta, va acumulando tensión emocional.

La estabilidad no se da en ausencia de problemas, sino en nuestra capacidad para responder a ellos. Es una práctica diaria, no un destino final.

La pausa consciente

En el entorno laboral, muchas personas viven bajo una exigencia constante de productividad. Se premia la rapidez, pero no siempre la claridad emocional. Esto genera un fenómeno silencioso, el agotamiento funcional. Personas que cumplen, producen y responden, pero que, internamente, están desconectadas o emocionalmente drenadas. Aquí la pregunta no es solo “¿puedo hacerlo?”, sino “¿cómo me está afectando hacerlo?”.

Insertar momentos de regulación es esencial: pensar antes de responder a un mensaje difícil, hacer una pausa antes de entrar a una reunión, caminar sin el teléfono durante unos minutos. Son actos pequeños, pero profundamente reguladores.

Lenguaje emocional claro

Los vínculos más significativos, como la familia, suelen ser también los más retadores. Expectativas no habladas, diferencias generacionales, roles asumidos sin cuestionar. Muchas veces no es la intensidad del conflicto lo que desgasta, sino su repetición sin resolución.

Aprender a decir “me siento abrumado” en lugar de reaccionar con irritabilidad. Expresar “necesito apoyo” en lugar de aislarse. Nombrar lo que sentimos no solo organiza la experiencia interna, sino que también abre la posibilidad de una conexión real con otros.

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La cultura de la inmediatez

Vivimos en una dinámica en la que todo parece urgente: responder, producir, opinar, reaccionar. Sin embargo, la salud mental no opera bajo esa lógica.

Todo urge, pero no todo sana. Los procesos emocionales requieren tiempo, integración y, muchas veces, silencio.

Redes sociales

Las redes sociales nos empujan a mostrar versiones editadas de nuestra vida. Esto genera una desconexión entre lo que sentimos y lo que proyectamos, lo que en muchos casos intensifica la sensación de insuficiencia. Debemos preguntarnos: ¿Lo que veo me nutre o me drena? ¿Me informa o me sobrecarga?

Regular lo que compartimos y lo que consumimos también es una forma de autocuidado.

El plano político y social

La incertidumbre también nos impacta a nivel consciente. Cambios, crisis, polarización: es natural sentir preocupación, incluso enojo. Cuando la exposición es constante, puede generar fatiga emocional.

Por eso, es importante establecer límites: informarse sin saturarse, participar sin desbordarse.

No existen soluciones mágicas

Se requieren prácticas consistentes, como dormir lo suficiente, alimentarse adecuadamente, moverse físicamente, mantener vínculos significativos y, sobre todo, desarrollar una relación más compasiva con uno mismo. Hay que reconocer que estamos haciendo lo mejor posible con los recursos que tenemos; es un acto de salud mental. Hablarse con la misma amabilidad que ofreceríamos a alguien que amamos no es debilidad, es madurez emocional.

¡No necesitamos tener todo resuelto!

Para comenzar a estar mejor, a veces, lo verdaderamente transformador no es un cambio radical, sino la decisión consciente de detenernos un instante y hacer pequeños ajustes en nuestra manera de vivir lo que nos toca. Es en esos gestos simples —pero intencionales— donde empieza a construirse el bienestar. Porque el bienestar no es algo que se alcanza en otro tiempo ni en otro lugar; es algo que se ejerce aquí y ahora, en medio de la vida tal como es, con sus cargas, sus pausas y sus posibilidades.