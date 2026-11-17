Durante décadas, un diagnóstico de hepatitis viral podía significar un largo camino hacia la cirrosis, el cáncer de hígado o incluso la necesidad de un trasplante. Hoy, la historia es muy distinta. Los avances en el diagnóstico, los tratamientos y la prevención han cambiado radicalmente el manejo de estas enfermedades, al punto de que una de ellas ya puede curarse en la gran mayoría de los pacientes.

Sin embargo, muchas personas viven años, incluso décadas, sin saber que tienen una infección que continúa dañando el hígado. Debido a esto, tanto la prevención como la detección temprana son vitales.

“El mayor avance en los últimos años ha sido convertir una enfermedad devastadora en una enfermedad prevenible y, en el caso de la hepatitis C, curable”, afirmó el gastroenterólogo Melvyn M. Acosta Febo.

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El especialista explicó que actualmente existen tratamientos orales capaces de eliminar el virus de la hepatitis C en la inmensa mayoría de los pacientes, con pocos efectos secundarios y en pocas semanas. A ello se suman pruebas diagnósticas más precisas, métodos no invasivos para evaluar el daño hepático y el impacto que ha tenido la vacunación contra las hepatitis A y B.

La hepatitis es una inflamación del hígado que puede tener múltiples causas, aunque las infecciones virales continúan siendo una de las más importantes. Las hepatitis A, B y C son las más conocidas, pero difieren significativamente entre sí.

“La hepatitis A se adquiere principalmente por alimentos o agua contaminados y suele ser una infección aguda en donde la mayoría de las personas se recupera completamente”, explicó Acosta Febo, del Centro de Gastroenterología y Desórdenes del Tragado del Caribe. En cambio, añadió, la hepatitis B y la hepatitis C se transmiten principalmente por contacto con sangre o fluidos corporales y pueden permanecer durante años sin provocar síntomas.

La diferencia más importante, destacó, es que “la hepatitis C tiene cura en la inmensa mayoría de los casos. Sin embargo, la hepatitis B aún no tiene una cura definitiva, pero existen tratamientos altamente efectivos que mantienen el virus controlado y reducen significativamente el riesgo de cirrosis y cáncer hepático”.

Ese cambio terapéutico representa uno de los avances más importantes de la medicina moderna. La Organización Mundial de la Salud señala que los antivirales de acción directa logran curar a más del 95 % de las personas con hepatitis C y reducen significativamente el riesgo de complicaciones graves cuando el diagnóstico se realiza a tiempo.

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Sin embargo, identificar la infección antes de que aparezca el daño hepático continúa siendo un reto.

“Mi mayor preocupación en cuanto a las hepatitis virales continúa siendo la hepatitis C, porque suele ser una enfermedad silenciosa. Muchas personas pueden vivir diez, veinte o más años sin saber que están infectadas y descubrirlo cuando ya existe un gran daño en el hígado”, advirtió el gastroenterólogo.

La hepatitis B también puede evolucionar durante años sin manifestaciones evidentes. Por eso, insistió en que “la prevención y el cernimiento son clave; no podemos esperar a sentirnos enfermos para realizarnos la prueba”.

Precisamente por esa capacidad de pasar inadvertida, las recomendaciones internacionales han cambiado. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que todos los adultos se realicen al menos una prueba de detección para la hepatitis C a lo largo de su vida, además del cernimiento en personas con factores de riesgo específicos.

Entre esos grupos se encuentran quienes recibieron transfusiones de sangre hace varias décadas, personas que utilizan o utilizaron drogas inyectables, trabajadores de la salud con exposición ocupacional, personas con múltiples parejas sexuales y quienes conviven con alguien infectado.

Pero mientras las hepatitis virales comienzan a controlarse mejor, otro problema gana terreno en las consultas de gastroenterología.

Acosta Febo aseguró que cada vez observa con mayor frecuencia a pacientes con enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica, relacionada con el sobrepeso, la obesidad y otras alteraciones metabólicas.

“Aun cuando la hepatitis viral haya sido tratada o curada, el daño al hígado puede continuar si persisten el sobrepeso y las alteraciones metabólicas”, explicó. Añadió que el virus puede dejar de causar daño, “pero el síndrome metabólico puede seguir produciendo inflamación y aumentando la acumulación de grasa de forma silenciosa”, incrementando el riesgo de cirrosis, cáncer primario del hígado e incluso de un trasplante hepático.

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Por ello, el manejo de estos pacientes ya no se limita a tratar el virus. También requiere controlar la diabetes, reducir el peso cuando es necesario y promover cambios sostenidos en el estilo de vida.

En esa misma línea, el especialista recomendó mantener hábitos saludables como practicar sexo seguro, no compartir agujas ni objetos que puedan entrar en contacto con sangre, moderar el consumo de alcohol y evitar la automedicación.

Además, enfatizó que mantener un peso saludable se ha convertido en una estrategia fundamental para proteger el hígado. En pacientes seleccionados, explicó, las terapias con agonistas del receptor GLP-1 han demostrado ser una herramienta útil para favorecer la pérdida de peso y contribuir a disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad hepática.

Pese a los avances médicos, Acosta Febo consideró que todavía existen creencias equivocadas que retrasan el diagnóstico y el tratamiento.

“Después de casi tres décadas de experiencia como gastroenterólogo, el mito que más me preocupa es pensar que la hepatitis siempre tiene síntomas. Esa es una de las razones por las que sigue siendo una enfermedad tan peligrosa, ya que muchas personas se sienten sanas mientras el hígado se deteriora”, señaló.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.