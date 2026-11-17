La lucha contra el paso del tiempo suele reflejarse principalmente en la piel, el órgano más grande del ser humano, esa capa donde los signos de la edad pueden hacerse más visibles. Por ello, muchas personas buscan esa “fuente de la juventud” en cremas y productos para el cuidado de la piel con la esperanza de retrasar el envejecimiento y mantener una apariencia saludable.

En el mercado existe una amplia variedad de productos cosméticos para la piel que prometen combatir las arrugas y otros signos del paso del tiempo. Sin embargo, el doctor Néstor Sánchez, dermatólogo y patólogo, quien recientemente se retiró de la dirección del Departamento de Dermatología de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, en Ponce, compartió su visión sobre cómo cuidar la piel y mostrar la edad con orgullo.

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El especialista, que estudió en la Universidad de Harvard y en la Clínica Mayo, destacó la importancia de comprender el papel fundamental de la piel en la salud general. “La piel mantiene la homeostasis, regula la temperatura corporal y protege todos nuestros órganos, por lo que tenemos que cuidarla, especialmente de los rayos ultravioleta”, explicó el doctor Sánchez.

Además del paso de los años, uno de los grandes enemigos de la piel es la exposición a los rayos ultravioleta del sol, que pueden provocar arrugas prematuras, manchas y afecciones más serias, como el cáncer de piel.

“Los rayos ultravioleta pueden causar melanoma y otros tipos de cáncer invasivos. Hay que protegerse desde que nacemos. Muchas veces se lleva a los bebés a la playa sin la protección adecuada, y ahí comienza el daño degenerativo y acumulativo. La exposición crónica al sol y las quemaduras severas aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de piel”, señaló.

A tales efectos, el especialista recomendó utilizar un protector solar adecuado como una de las principales medidas preventivas, en lugar de intentar corregir posteriormente daños que pudieron evitarse.

¿Cómo escoger la crema ideal para el rostro?

Al visitar una farmacia, una tienda o al navegar por las redes sociales, es común encontrar anuncios de cremas que contienen ingredientes que se han hecho famosos por su promesa de combatir el envejecimiento de la piel.

“Las compañías cosméticas ofrecen productos con ingredientes como ácido hialurónico y tretinoína (Retin-A), pero las concentraciones suelen ser más bajas y no tienen la misma potencia que las cremas que los dermatólogos utilizan en los tratamientos”, explicó.

Según el médico, lo que regenera la piel son los antioxidantes. Por ello, además de visitar al dermatólogo para recibir una evaluación y un tratamiento adecuados, destacó la importancia de mantener una alimentación balanceada, rica en antioxidantes.

Por otro lado, “han proliferado los anuncios de cremas con vitamina C y vitamina D, pero es mejor tomar esas vitaminas porque el 99 % de los productos en la farmacia lo que hacen es tapar los defectos del envejecimiento. Más allá de las cremas, es importante asegurarse de obtener las vitaminas y nutrientes necesarios mediante la alimentación y, cuando corresponda, mediante suplementación recomendada por un profesional de la salud”, comentó el doctor.

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Para lograr los efectos deseados, el dermatólogo mencionó que las cremas deben contener vitaminas D, D3 y B12, ácido fólico y resveratrol. Asimismo, explicó que ingredientes como la tretinoína (Retin-A) en concentraciones farmacológicas y bajo supervisión médica “han demostrado beneficios en el tratamiento de algunos signos del envejecimiento”.

También destacó que la isotretinoína, un derivado sintético de la vitamina A, es el mejor tratamiento para el acné severo.

Para el reconocido dermatólogo, el cuidado de la piel va mucho más allá de las cremas y los tratamientos estéticos. “El rejuvenecimiento no consiste solamente en poner un exceso de cremas en la cara. El secreto para verse bien es mantener bajos los niveles de cortisol, alimentarse, dormir y meditar. Al final del día, la edad es un número y la juventud está en el alma”, concluyó.

Recomendaciones para una piel saludable

No utilices cosméticos en tu juventud; no dejan ver tu belleza natural.

Mantén una alimentación balanceada rica en frutas y vegetales.

Toma agua mineral.

Consulta a un nutricionista para identificar tus necesidades nutricionales específicas.

Realiza actividad física de forma regular.

Dormir bien hace la diferencia en la salud de la piel y de todo nuestro cuerpo.

Utiliza protector solar diariamente y limita la exposición al sol.

Maneja el estrés mediante técnicas de relajación, meditación o actividades que promuevan el bienestar emocional, porque el cortisol es el principal enemigo del ser humano.

Transforma tu perspectiva mental con la meditación o la práctica religiosa, porque “lo que somos por dentro se refleja en nuestro exterior”.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.