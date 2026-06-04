Mayagüez Medical Center San Antonio celebró la actividad de primera piedra que marca el inicio formal de un ambicioso proyecto de remodelación y modernización de sus instalaciones, con una inversión aproximada de $10,000,000.00.

Este proyecto representa un compromiso firme con la mejora continua de la calidad en la atención médica ofrecida a la comunidad del oeste de Puerto Rico.

Las obras contempladas incluyen la remodelación de las áreas de habitaciones de pacientes, la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (PICU), la sala de partos y las salas de operaciones. Con un tiempo estimado de construcción de aproximadamente 18 meses, este esfuerzo está orientado a optimizar la distribución de los espacios, mejorar la funcionalidad de las áreas clínicas y fortalecer la calidad del servicio al paciente.

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“Este proyecto refleja nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia en la atención médica y con el bienestar de las familias que depositan su confianza en nosotros”, expresó José L. Quirós, chairman del grupo hospitalario que integra los hospitales Manatí Medical Center, Mayagüez Medical Center, Bayamón Medical Center, Puerto Rico Children‘s Hospital y Mayagüez Medical Center San Antonio. “Cada mejora que realizamos está pensada para que nuestros pacientes reciban la atención que merecen, en espacios modernos, seguros y funcionales”, añadió Quirós.

Por su parte, la Lcda. Andrea Vargas, directora ejecutiva de Mayagüez Medical Center y Mayagüez Medical Center San Antonio, destacó el impacto directo que tendrá el proyecto en la experiencia del paciente: “Esta transformación representa una visión de crecimiento y modernización de nuestro hospital, fortaleciendo nuestro compromiso de ofrecer una mejor experiencia a pacientes, familiares y empleados. Estamos muy orgullosos de dar este paso tan significativo para nuestra institución y para la comunidad del oeste de Puerto Rico”.

Entre los aspectos más destacados del proyecto se encuentran las mejoras en el área de sala de partos, las cuales están dirigidas a robustecer la prestación de servicios y aumentar la capacidad de atención y la comodidad en uno de los momentos más significativos en la vida de las familias. Asimismo, las intervenciones en la PICU y en las salas de operaciones reforzarán la capacidad del hospital para ofrecer atención especializada de alto nivel.

El proyecto también contribuirá a la generación de empleos asociados a la fase de construcción y a servicios relacionados, impactando positivamente la economía local durante el período de desarrollo de las obras.

Con esta inversión, Mayagüez Medical Center San Antonio reafirma su posición “como una institución de salud líder en la región”, comprometida con la modernización continua de sus instalaciones y con brindar servicios de salud de calidad a toda la comunidad.