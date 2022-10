Con el fin de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de Medicare, MCS Classicare añadirá, para el 2023, beneficios innovadores como peluquería y recorte de grama, además de atender las necesidades de salud como el acceso a médicos primarios y especialistas, medicamentos y otros beneficios para que sus afiliados gocen de salud completa.

La nueva propuesta, que entrará en vigor en enero del próximo año, toma en cuenta las necesidades de los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico, por lo que ofrecerán una experiencia de salud completa.

“La población de beneficiarios de Medicare en Puerto Rico tiene problemas de acceso, económicos y problemas de salud. Basado en esos componentes, nosotros hemos diseñado estas cubiertas para cubrir cada uno de estos aspectos”, explicó Herminio Nieves Blasini, vicepresidente sénior de membresía de MCS.

MCS Classicare ofrece salud completa

Como parte de las cubiertas ya existentes, MCS Classicare continuará cubriendo los beneficios esenciales de salud, con $0 copagos en la mayoría de las cubiertas en visitas a médicos primarios, especialistas y red de hospitales. Además, $0 copagos en gran parte de medicamentos genéricos y de marca, y cubierta en beneficios suplementarios como audífonos, espejuelos y cubierta dental.

“Y ahora, como parte de la nueva oferta de MCS, decimos que todos nuestros beneficiarios van a estar extraqueridos”, garantizó Nieves Blasini sobre las nuevas cubiertas creadas por el plan médico en Puerto Rico.

Entre los nuevos beneficios se incluye una aportación adicional en la tarjeta Te Paga, en la mayoría de las cubiertas, para cubrir gastos de compra, gasolina, utilidades y hasta adquirir OTC en la farmacia de predilección, aumentando así el poder adquisitivo de sus beneficiarios para ayudarles a cubrir sus necesidades. Los beneficiarios podrán continuar utilizando su tarjeta y deslizándola en los comercios participantes.

Además de Te Paga, MCS ofrecerá aportación adicional en la cubierta dental, en la mayoría de las cubiertas, y viajes adicionales de transportación. El servicio estará disponible en una de las cubiertas para expandir el acceso de transportación a la comunidad.

Para continuar renovando sus esfuerzos, se suman servicios en el hogar como corte de grama, peluquería, que incluye lavado, corte de cabello y secado. “Somos el primer plan en Puerto Rico en lanzar una oferta tan innovadora; lo hicimos también cuando, en el 2019, lanzamos la tarjeta Te Paga”, admitió.

También se ofrecerá el paquete de hogares, que cubre pañales, cremas y otros servicios para aquellas personas que así lo requieran y se afilien a una de las cubiertas que provea el beneficio. Otro servicio como el cuidado de los pies estará disponible en varias de las cubiertas a través de toda la isla.

Ante la dificultad de acceso a médicos especialistas que enfrenta la isla, Nieves Blasini aseguró que MCS Classicare provee una red más robusta, mediante acuerdos con proveedores, que les facilita a sus beneficiarios conseguir las citas. “Ayudamos en la coordinación de visitas a médicos a través del servicio que ofrecemos en MCS; tenemos un personal bien experimentado para ayudar en esa coordinación”, añadió.

Somos el primer plan en Puerto Rico en lanzar una oferta tan innovadora; lo hicimos también cuando, en el 2019, lanzamos la tarjeta Te Paga - Herminio Nieves Blasini, vicepresidente sénior de membresía de MCS

Otro beneficio del que gozarán algunos afiliados es una reducción de la prima de la parte B, que se verá reflejada como un ahorro extra. Esto representa un alivio económico, especialmente ante los incrementos en utilidades y otros servicios que atraviesa Puerto Rico.

Para los veteranos, hay cubiertas, productos y servicios nuevos también. A partir del próximo año, tendrán la opción de evaluar tres alternativas de cubiertas: MCS Classicare Hero (HMO), creada el pasado año, y dos nuevas, MCS Classicare Freedom (HMO) y MCS Classicare Patriot (HMO).

Según Nieves Blasini, todos estos nuevos beneficios aportan a la innovación y servicio característicos que ha ofrecido MCS Classicare.

Un plan que conoce tus necesidades

“Todos los años, lo que hacemos es evaluar el comportamiento de nuestra membresía, y también hacemos diferentes estudios para entender qué es lo que ellos están pidiendo y necesitan en estos m o m e nto s”, detalló el ejecutivo.

Cada oferta diseñada en MCS toma en consideración las necesidades que, año tras año, le presenta la comunidad, tomando el contexto que atraviesa el país en el m o m e nto.

“Ofrecemos visitas al hogar para orientar a los beneficiarios, como también pueden llamar a MCS Classicare al 787-945-1261 o libre de costo: 1-855-627-2040. Nue s - tro s representantes de servicio disponibles lo orientarán para que pueda afiliarse por teléfono o incluso, si ya tienen MCS Classicare puedan aclarar dudas o información sobre los nuevos beneficios que tenemos para el 2023″, finalizó diciendo Nieves Blasini.

Todos los beneficiarios de Medicare con partes A y B en Puerto Rico podrán escoger el plan médico de su predilección desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre, durante el periodo anual de elección. Y, en este caso, MCS Classicare es una opción, pues tiene múltiples cubiertas que se van a adaptar a cada necesidad.

